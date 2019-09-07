الزمالك الأول والأخير .. تعرف على أبطال كأس مصر عبر التاريخ

ساعات قليلة فارقة على مباراة نهائي كأس مصر في نسخته الـ 88، التي توج بها الزمالك في نسختها الأولى وحقق اللقب في العام الماضي على حساب سموحة بركلات الترجيح.



ويعتبر الزمالك هو الأول والأخير في التتويج بلقب كأس مصر، حتى هذه النسخة التي سيخوضها الأبيض امام بيراميدز على ملعب برج العرب غدا الأحد الموافق 5-9-2019.



وفي هذا التقرير يرصد لكم صدى البلد أبطال كأس مصر على مر العصور منذ بداية البطولة عام 1921 ..



يعد النادي الاهلي هو الأكثر تتويجًا ببطولة كأس مصر حيث أن الأهلي توج باللقب 36 مرة على مدار مشاركاته في البطولة، يأتي من بعده الزمالك برصيد تتويج 26 مرة.



ويعتبر الزمالك محققا رقما قياسيا في السنوات العشرة الأخيرة، بحصوله على لقب بطولة كأس مصر 5 سنوات من بينها ثلاث سنوات متتالية، 2013، 2014، 2015.



يأتي من بعد الزمالك نادي الترسانة والاتحاد، اللذين توجا باللقب 6 مرات في تاريخهما، ثم المقاولون العرب الذي حصد كأس مصر 3 مرات، ثم انبي وحرس الحدود والاسماعيليل، والاوليمبي، كل فريق منهم توج باللقب مرتين فقط طوال تاريخ مشاركاته.



أما المصري البورسعيدي وصل الي النهائي مرة واحدة، وتوج بها عام 98، ونادي القناة توج مرة واحدة عام 64.