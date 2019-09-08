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محافظات

بتقنية الـ QR .. تعرف على الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية بالقاهرة

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 09:38 ص
المراكز التكنولوجية
المراكز التكنولوجية بالقاهرة
عبد العزيز جمال
تعمل محافظة القاهرة على تطوير المنظومة الرقمية وتطبيقها في جميع الأحياء، لخدمة المواطنين بهدف فصل طالب الخدمة عن مقدمها بما يحد من الفساد، كما يسهل ويسرع إنجاز خدمات المواطنين.

وفي هذا السياق، افتتحت المحافظة 15 مركزًا تكنولوجيًا بالأحياء كمرحلة أولى من مشروع تطوير خدمات المواطنين بأحياء محافظة القاهرة، أبرزها مركز حي الزيتون.

ويقدم المركز التكنولوجي بأي حي خمسين خدمة قابلة للزيادة مستقبلًا، كما يقدم المركز خدمة الاستعلام عما تم فى الطلب المقدم من خلال رسائل SMS وكذا خدمة QR، وهى تتيح أيضًا التعرف على كل جوانب الطلب وما تم فيه وإذا كان هناك خطوة أو بيان مطلوب لاستكمال باقى الخطوات لإنهاء الطلب من قبل مقدم الطلب لاستكمال باقي الأوراق.

وتكمن أهمية تلك المراكز في فصل طالب الخدمة عن مؤديها وبالتالي الحد من الفساد داخل المحليات.

ونقدم لكم أبرز الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية بالأحياء: 

- استخراج رخصة بناء
- استخراج رخصة للهدم
- استخراج رخصة تعلية
- استخراج بيان صلاحية موقع
- استخراج رخصة محل
- تجديد رخصة محل
- طلب الترخيص بإعلان
- طلب تصريح بتوصيل مرافق
- طلب عداد مؤقت لكشك 
- طـلب استخراج رخصة بائع بالأسواق
- معاينة عمار آيل للسقوط
- طلب إنشاء اتحاد شاغلين
- تصريح بالحفر لتوصيل المرافق
- طلب ترخيص أعمال بناء وترميم
- طلب توصيل عداد إنشائي مياه – كهرباء

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