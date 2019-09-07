25 طنا ..أوقاف القليوبية تتسلم الدفعة الثالثة من صكوك الأضاحي ..صور



واشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أنه سوف تتوالى الدفعات فى الوصول للمديرية لتشمل جميع القرى والنجوع والأحياء على مستوى المحافظة.



تسلمت مديرية الأوقاف بالقليوبية ، الدفعة الثالثة من صكوك الأضاحى المخصصة للمحافظة من الوزارة، التى تبلغ 4 أطنان لتوزيعها بالمناطق الأكثر احتياجا بالمحافظة، ليصل بذلك ما وصل فعليا حتى الآن 12 طن لحوم مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالى ما سيتم استلامه من لحوم صكوك أضاحى للمحافظة 25 طنا.وقال الشيخ صفوت ابو السعود وكيل وزارة الأوقاف أنه تم التنسيق مع مفتشى العموم بالمديرية وتم تسليم لحوم الصكوك الى 7 إدارات وهى بنها أول وبنها ثان وشبين القناطر شرق وشبين القناطر غرب والقناطر الخيرية وبرشوم، وقها.ووجه ابوالسعود بضرورة عدالة التوزيع للمستحقين فقط وضرورة حصول المستحقين على نصيبهم بكل احترام وتكريم لأنه حق واجب لهم على المجتمع، وأن ما يقدم ليس من جانب المنة والفضل وهذا دور وزارة الأوقاف تجاه كل المواطنين.