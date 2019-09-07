ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

25 طنا ..أوقاف القليوبية تتسلم الدفعة الثالثة من صكوك الأضاحي ..صور

السبت 07/سبتمبر/2019 - 08:07 م
.أوقاف القليوبية
.أوقاف القليوبية تتسلم الدفعة الثالثة من صكوك الأضاحي
إبراهيم الهوارى
تسلمت مديرية الأوقاف بالقليوبية ، الدفعة الثالثة من صكوك الأضاحى المخصصة للمحافظة من الوزارة، التى تبلغ 4 أطنان لتوزيعها بالمناطق الأكثر احتياجا بالمحافظة، ليصل بذلك ما وصل فعليا حتى الآن 12 طن لحوم مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالى ما سيتم استلامه من لحوم صكوك أضاحى للمحافظة 25 طنا.

وقال الشيخ صفوت ابو السعود وكيل وزارة الأوقاف أنه تم التنسيق مع مفتشى العموم بالمديرية وتم تسليم لحوم الصكوك الى 7 إدارات وهى بنها أول وبنها ثان وشبين القناطر شرق وشبين القناطر غرب والقناطر الخيرية وبرشوم، وقها.

ووجه ابوالسعود بضرورة عدالة التوزيع للمستحقين فقط وضرورة حصول المستحقين على نصيبهم بكل احترام وتكريم لأنه حق واجب لهم على المجتمع، وأن ما يقدم ليس من جانب المنة والفضل وهذا دور وزارة الأوقاف تجاه كل المواطنين.

واشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أنه سوف تتوالى الدفعات فى الوصول للمديرية لتشمل جميع القرى والنجوع والأحياء على مستوى المحافظة.
25 طنا ..أوقاف القليوبية تتسلم الدفعة الثالثة من صكوك الأضاحي ..صور
25 طنا ..أوقاف القليوبية تتسلم الدفعة الثالثة من صكوك الأضاحي ..صور
25 طنا ..أوقاف القليوبية تتسلم الدفعة الثالثة من صكوك الأضاحي ..صور

ترشيحاتنا

بأزمة قلبية.. حقيقة وفاة احمد الشقيرى بعد تصدره تريند السعودية

موعد صيام تاسوعاء وعاشوراء

شاهد.. ابنة عمرو دياب تثير جدلا واسعا فى إسبانيا مع صديقتها

سعودي يلقن موظفة استقبال علقة موت أمام كاميرات المراقبة.. فيديو

انتبه من لون الجبنة الرومي.. وهؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناولها

تركي آل الشيخ: كنت أحلم بهذه الرتبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتقاد رئيس الوزراء لـ غيابهم .. عودة عمال مستشفى سمالوط .. صور

أنيقة وشيك.. يارا بإطلالة سوداء تبهر الجمهور

بـ ملابس بيضاء منقوشة بالورد.. شاهد مريهان حسين فى إطلالة قيد عائلي