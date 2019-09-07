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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أشاد بالفصول والتجهيزات .. رئيس حى النزهة يتفقد مدرسة الشهيد يحيى الرافعى

السبت 07/سبتمبر/2019 - 08:17 م
رئيس الحي اللواء
رئيس الحي اللواء خالد عقل خلال تفقده للمدرسة
عبد العزيز جمال
تستعد مدارس حي النزهة لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال عدة إجراءات للتسهيل على الطلبة ، وضمان سير العملية التعليمية بكل سهولة.

وفي هذا السياق ، أجرى اللواء خالد عقل رئيس حى النزهة جولة تفقدية لمتابعة المدارس بدائرة الحى استعدادا للعام الدراسى الجديد.

وتابع رئيس الحي أعمال التطوير والتجهيز للمنشأت والفصول واماكن الانشطة ودورات المياه ، وذلك بمدرسة الشهيد يحيى الرافعى للغات .

وأثنى "عقل" على مجهود مدير المدرسة وتجهيزات الفصول ومبانى المدرسة والفناء الخاص بها واعادة احياء المسرح والمعمل وذلك بمشاركة المجتمع المدنى ومجلس الأباء واصبحت المدرسة مظهرا حضاريا يحتذى به .

وأكد رئيس حي النزهة على الاستمرار فى المتابعة الميدانية لكافة المدارس تنفيذا لتوجيهات محافظ القاهرة وتكثيف اعمال النظافة والتشجير بمحيط وداخل المدارس ، مشيرا إلى انه سيتم اعداد تقرير مصور لكافة المدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد.
أشاد بالفصول والتجهيزات .. رئيس حى النزهة يتفقد مدرسة الشهيد يحيى الرافعى
أشاد بالفصول والتجهيزات .. رئيس حى النزهة يتفقد مدرسة الشهيد يحيى الرافعى
أشاد بالفصول والتجهيزات .. رئيس حى النزهة يتفقد مدرسة الشهيد يحيى الرافعى
أشاد بالفصول والتجهيزات .. رئيس حى النزهة يتفقد مدرسة الشهيد يحيى الرافعى
أشاد بالفصول والتجهيزات .. رئيس حى النزهة يتفقد مدرسة الشهيد يحيى الرافعى
أشاد بالفصول والتجهيزات .. رئيس حى النزهة يتفقد مدرسة الشهيد يحيى الرافعى
أشاد بالفصول والتجهيزات .. رئيس حى النزهة يتفقد مدرسة الشهيد يحيى الرافعى
أشاد بالفصول والتجهيزات .. رئيس حى النزهة يتفقد مدرسة الشهيد يحيى الرافعى
أشاد بالفصول والتجهيزات .. رئيس حى النزهة يتفقد مدرسة الشهيد يحيى الرافعى
أشاد بالفصول والتجهيزات .. رئيس حى النزهة يتفقد مدرسة الشهيد يحيى الرافعى
أشاد بالفصول والتجهيزات .. رئيس حى النزهة يتفقد مدرسة الشهيد يحيى الرافعى
أشاد بالفصول والتجهيزات .. رئيس حى النزهة يتفقد مدرسة الشهيد يحيى الرافعى
أشاد بالفصول والتجهيزات .. رئيس حى النزهة يتفقد مدرسة الشهيد يحيى الرافعى
أشاد بالفصول والتجهيزات .. رئيس حى النزهة يتفقد مدرسة الشهيد يحيى الرافعى
أشاد بالفصول والتجهيزات .. رئيس حى النزهة يتفقد مدرسة الشهيد يحيى الرافعى
أشاد بالفصول والتجهيزات .. رئيس حى النزهة يتفقد مدرسة الشهيد يحيى الرافعى
أشاد بالفصول والتجهيزات .. رئيس حى النزهة يتفقد مدرسة الشهيد يحيى الرافعى
أشاد بالفصول والتجهيزات .. رئيس حى النزهة يتفقد مدرسة الشهيد يحيى الرافعى
أشاد بالفصول والتجهيزات .. رئيس حى النزهة يتفقد مدرسة الشهيد يحيى الرافعى
أشاد بالفصول والتجهيزات .. رئيس حى النزهة يتفقد مدرسة الشهيد يحيى الرافعى
أشاد بالفصول والتجهيزات .. رئيس حى النزهة يتفقد مدرسة الشهيد يحيى الرافعى
أشاد بالفصول والتجهيزات .. رئيس حى النزهة يتفقد مدرسة الشهيد يحيى الرافعى
أشاد بالفصول والتجهيزات .. رئيس حى النزهة يتفقد مدرسة الشهيد يحيى الرافعى
أشاد بالفصول والتجهيزات .. رئيس حى النزهة يتفقد مدرسة الشهيد يحيى الرافعى
أشاد بالفصول والتجهيزات .. رئيس حى النزهة يتفقد مدرسة الشهيد يحيى الرافعى
أشاد بالفصول والتجهيزات .. رئيس حى النزهة يتفقد مدرسة الشهيد يحيى الرافعى
أشاد بالفصول والتجهيزات .. رئيس حى النزهة يتفقد مدرسة الشهيد يحيى الرافعى
أشاد بالفصول والتجهيزات .. رئيس حى النزهة يتفقد مدرسة الشهيد يحيى الرافعى
أشاد بالفصول والتجهيزات .. رئيس حى النزهة يتفقد مدرسة الشهيد يحيى الرافعى
أشاد بالفصول والتجهيزات .. رئيس حى النزهة يتفقد مدرسة الشهيد يحيى الرافعى
أشاد بالفصول والتجهيزات .. رئيس حى النزهة يتفقد مدرسة الشهيد يحيى الرافعى
أشاد بالفصول والتجهيزات .. رئيس حى النزهة يتفقد مدرسة الشهيد يحيى الرافعى
أشاد بالفصول والتجهيزات .. رئيس حى النزهة يتفقد مدرسة الشهيد يحيى الرافعى
أشاد بالفصول والتجهيزات .. رئيس حى النزهة يتفقد مدرسة الشهيد يحيى الرافعى
أشاد بالفصول والتجهيزات .. رئيس حى النزهة يتفقد مدرسة الشهيد يحيى الرافعى
أشاد بالفصول والتجهيزات .. رئيس حى النزهة يتفقد مدرسة الشهيد يحيى الرافعى
أشاد بالفصول والتجهيزات .. رئيس حى النزهة يتفقد مدرسة الشهيد يحيى الرافعى
أشاد بالفصول والتجهيزات .. رئيس حى النزهة يتفقد مدرسة الشهيد يحيى الرافعى
أشاد بالفصول والتجهيزات .. رئيس حى النزهة يتفقد مدرسة الشهيد يحيى الرافعى
أشاد بالفصول والتجهيزات .. رئيس حى النزهة يتفقد مدرسة الشهيد يحيى الرافعى
أشاد بالفصول والتجهيزات .. رئيس حى النزهة يتفقد مدرسة الشهيد يحيى الرافعى
أشاد بالفصول والتجهيزات .. رئيس حى النزهة يتفقد مدرسة الشهيد يحيى الرافعى
أشاد بالفصول والتجهيزات .. رئيس حى النزهة يتفقد مدرسة الشهيد يحيى الرافعى
أشاد بالفصول والتجهيزات .. رئيس حى النزهة يتفقد مدرسة الشهيد يحيى الرافعى
أشاد بالفصول والتجهيزات .. رئيس حى النزهة يتفقد مدرسة الشهيد يحيى الرافعى
أشاد بالفصول والتجهيزات .. رئيس حى النزهة يتفقد مدرسة الشهيد يحيى الرافعى

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