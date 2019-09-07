أشاد بالفصول والتجهيزات .. رئيس حى النزهة يتفقد مدرسة الشهيد يحيى الرافعى

تستعد مدارس حي النزهة لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال عدة إجراءات للتسهيل على الطلبة ، وضمان سير العملية التعليمية بكل سهولة.



وفي هذا السياق ، أجرى اللواء خالد عقل رئيس حى النزهة جولة تفقدية لمتابعة المدارس بدائرة الحى استعدادا للعام الدراسى الجديد.



وتابع رئيس الحي أعمال التطوير والتجهيز للمنشأت والفصول واماكن الانشطة ودورات المياه ، وذلك بمدرسة الشهيد يحيى الرافعى للغات .



وأثنى "عقل" على مجهود مدير المدرسة وتجهيزات الفصول ومبانى المدرسة والفناء الخاص بها واعادة احياء المسرح والمعمل وذلك بمشاركة المجتمع المدنى ومجلس الأباء واصبحت المدرسة مظهرا حضاريا يحتذى به .



وأكد رئيس حي النزهة على الاستمرار فى المتابعة الميدانية لكافة المدارس تنفيذا لتوجيهات محافظ القاهرة وتكثيف اعمال النظافة والتشجير بمحيط وداخل المدارس ، مشيرا إلى انه سيتم اعداد تقرير مصور لكافة المدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد.