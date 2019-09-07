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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحالي كارثي.. الشاهد: نحتاج قانونا جديدا للمرور لهذا السبب.. فيديو

السبت 07/سبتمبر/2019 - 08:07 م
قانون المرور الجديد
قانون المرور الجديد
حمزة شعيب
قال اللواء مجدي الشاهد، خبير المرور، إنه كان أول من طالب بوجود قانون مرور جديد، لافتا إلى أن قانون المرور الساري حاليا كارثي.

وأشار خلال حواره ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية DMC، مع الإعلامي عمرو خليل، إلى أنه حان الوقت لصدور قانون مرور جديد، وقد تقدمت وزارة الداخلية بمشروع القانون الجديد وهو الآن داخل أروقة مجلس النواب من أجل مناقشته.

وأوصى بضرورة التأني وعدم التعجل في مناقشته لأنه قانون فني ولا بد من مناقشته بجدية وقراءته بالكامل.

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