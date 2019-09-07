حضارة شامخة منذ آلاف السنين .. مذيعة أسترالية توجه رسالة قوية بعد زيارتها لـ مصر..شاهد

زارت الإعلامية الأسترالية كاتريونا رونترى، مصر في أواخر شهر اغسطس الماضي وقامت بعدة جولات بالأقصر وأسوان.



وقامت كاتريونا بإلتقاط العديد من الصور التذكارية في المعابد ، ومع المصريين أثناء جولتها السياحية في أرجاء مصر.



وقالت المذيعة الاسترالية عن مصر : "عندما تزور الأهرامات ستجد نفسك أمام واحدة من عجائب الدنيا السبع والوحيدة التي ظلت شامخة عبر الآف السنين، لتشعر بمدى عظمة حضارة القدماء المصريين."





