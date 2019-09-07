ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حضارة شامخة منذ آلاف السنين .. مذيعة أسترالية توجه رسالة قوية بعد زيارتها لـ مصر..شاهد

السبت 07/سبتمبر/2019 - 08:15 م
المذيعة الاسترالية
المذيعة الاسترالية كاتريون أثناء زيارتها لمصر
مريم صليب
زارت الإعلامية الأسترالية كاتريونا رونترى، مصر في أواخر شهر اغسطس الماضي وقامت بعدة جولات بالأقصر وأسوان.

وقامت كاتريونا بإلتقاط العديد من الصور التذكارية في المعابد ، ومع المصريين أثناء جولتها السياحية في أرجاء مصر.

وقالت المذيعة الاسترالية عن مصر : "عندما تزور الأهرامات ستجد نفسك أمام واحدة من عجائب الدنيا السبع والوحيدة التي ظلت شامخة عبر الآف السنين، لتشعر بمدى عظمة حضارة القدماء المصريين."


موضوعات متعلقة

إقبال كبير من السائحين.. متحف جماجم سانت كاترين يحتفظ بأسرار ٤٠ راهبا استشهدوا دفاعا عن القديسة كاترين

محاضرة لسفارة مصر في بلجراد عن ملامح الحضارة المصرية فى صربيا

ترشيحاتنا

هنا الزاهد تخطف الأنظار مع شقيقتها.. والجمهور: أحلى من بعض

موعد مباراة منتخب مصر الأوليمبي والسعودية والقنوات الناقلة

عقابة عنده ربه.. قاضي اقتحام الحدود: محمد مرسي كان يستاهل العقاب ولكن توفى.. شاهد

بعد عامين من الصمت.. السعودية تكشف سبب قطع علاقاتها مع قطر.. تفاصيل مرعبة

بيحلووا بعد الطلاق .. نجمات ازددنا جمالا بعد الانفصال.. من كانت الأجمل؟

نهائى الكاس.. رئيس الزمالك يعلن مفاجأة عن تذاكر المباراة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتقاد رئيس الوزراء لـ غيابهم .. عودة عمال مستشفى سمالوط .. صور

أنيقة وشيك.. يارا بإطلالة سوداء تبهر الجمهور

بـ ملابس بيضاء منقوشة بالورد.. شاهد مريهان حسين فى إطلالة قيد عائلي