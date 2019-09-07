ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جدعنة المصريين .. حجز لاعبة بيرو في المستشفى.. اتحاد الطائرة يتحمل التكاليف

السبت 07/سبتمبر/2019 - 08:12 م
منتخب بيرو
منتخب بيرو
عبدالله هشام
تكفل مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة أحمد عبد الدايم، بتكاليف علاج إحدى لاعبات المنتخب البيروفي، في مستشفى الجلاء العسكري، وذلك على هامش مشاركة منتخب بلادها في منافسات بطولة العالم للناشئات، المقامة حاليا في مصر وتستمر حتى يوم 14 سبتمبر الجاري.

ومن جانبه أكد نصر شعبان نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن اللاعبة تعاني مشاكل صحية جاءت بها إلى مصر، وأن الاتحاد تكفل بتكاليف العلاج، خاصة وأن المستشفى قرر حجز اللاعبة تحت المتابعة لمدة 24 ساعة للإطمئنان على حالتها الصحية بشكل كامل.

وأضاف "شعبان"، أن اللاعبة حالتها الصحية تحسنت بشكل كبير واقتربت من التماثل للشفاء الكامل، وأن الهدف الأول للاتحاد المصري ومسئوليه، هو الحفاظ على سلامة جميع اللاعبات والوفود المشاركة.

ويلعب منتخب بيرو ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بجانب منتخبات اليابان وبلغاريا وتركيا والكونغو.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادات استضافة بطولة العالم للناشئات لكرة الطائرة.. اعرف التفاصيل

تعرف على القناة الناقلة لمنافسات بطولة كأس العالم لكرة الطائرة للناشئات

اليوم.. منتخب ناشئات مصر لكرة الطائرة يواجه بورتوريكو في افتتاح كأس العالم.. اليوم

بمشاركة 20 منتخبا.. الإسماعيلية تتزين لاستضافة مباريات بطولة العالم للكرة الطائرة ناشئات

كندا تهزم كوريا الجنوبية 3-1 في كأس العالم للكرة الطائرة

كأس العالم لناشئات الكرة الطائرة.. بيرو تفوز على الكونغو 3-0

ترشيحاتنا

سعودي يلقن موظفة استقبال علقة موت أمام كاميرات المراقبة.. فيديو

بأزمة قلبية.. حقيقة وفاة احمد الشقيرى بعد تصدره تريند السعودية

شاهد.. ابنة عمرو دياب تثير جدلا واسعا فى إسبانيا مع صديقتها

مصرع ضابطين شقيقين أطاحت بهما سيارة على الطريق الإقليمي شبرا – بنها

بـ وجه القطة..دنيا سميرغانم بإطلالة بريئة..والجمهور: كيوت

بعد عامين من الصمت.. السعودية تكشف سبب قطع علاقاتها مع قطر.. تفاصيل مرعبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتقاد رئيس الوزراء لـ غيابهم .. عودة عمال مستشفى سمالوط .. صور

أنيقة وشيك.. يارا بإطلالة سوداء تبهر الجمهور

بـ ملابس بيضاء منقوشة بالورد.. شاهد مريهان حسين فى إطلالة قيد عائلي