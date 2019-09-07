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مرأة

يتمتع بالقوة والذكاء .. معلومات مذهلة وغير متوقعة عن الرجل الأصلع

السبت 07/سبتمبر/2019 - 09:42 م
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
لمياء الياسين
الرجل الأصلع يتمتع بالقوة والذكاء .. على الرغم أن الصلع يمكن أن يكون موضوعًا حساسًا بالنسبة للكثير من الرجال فقد يشعر البعض منهم أن الصلع يجعلهم أقل جاذبية

ووفقا لدراسة نشرتها صحيفة تايمز هناك سمات إيجابية يتمتع بها الرجل الأصلع لا تعرفها الكثير من النساء وأكدت الدراسة أن الرجل الأصلع يتمتع بالقوة والذكاء

وأظهرت دراسة أخرى أجريت في سارلاند نشرها موقع برايت سايد أن الصلع الجزئي أقل جاذبية مقارنة مع الصلع التام، خصوصا لدى أولئك الذين يفقدون الشعر في مقدمة ومؤخرة الرأس

وأظهرت دراسة أجراها البروفيسور فرانك موسكاريلا من جامعة باري أن الرجال الصلع يعتبرون أكثر هيمنة على المجتمع مقارنة بالرجال الآخرين.
واكتشف الباحثون أنه على الرغم من أن الناس يرون أن الرجال ذوي الشعر أكثر جاذبية جسديًا ، إلا أنه من المرجح أن الرجل الأصلع يتمتع بمكانة اجتماعية أعلى كما أن الرجل الأصلع يتمتع بالقوة والذكاء

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وبينت نتائج الدراسة أن الرجل الأصلع يتمتع بالقوة والذكاء فالذين يتساقط شعرهم سجلوا معدلات أعلى من الذكاء مقارنة بالرجال الذين يكسو الشعر رؤوسهم والذين سجلوا معدلات منخفضة من النضج الاجتماعي
يتمتع بالقوة والذكاء .. معلومات مذهلة وغير متوقعة عن الرجل الأصلع

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