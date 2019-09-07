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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

#كلنا_الجيش_والسيسي.. أحمد موسى: وقت الجد هناك 100 مليون مقاتل من شعب مصر.. فيديو

السبت 07/سبتمبر/2019 - 08:17 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشعب المصري يظهر وقت الخطر بسبب التحديات التي تواجه مصر.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "وقت الجد تلاقي 100 مليون مقاتل من شعب مصر بأكمله".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد في كل خطاباته ويحذر من اللعب مع الجيش لأنه نار لا تلعب بها أو معها".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "مصر تواجه حرب الجيل الرابع والخامس عن طريق الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وكتائب الإخوان والتنظيمات الإرهابية شغالة لهدم الدولة المصرية"، مضيفا: "هاشتاج #كلنا_الجيش_والسيسي هو تريند رقم واحد والناس لما تحس بالخطر بتقف جنب بلدها".

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