كلنا_الجيش_والسيسي.. أحمد موسى: وقت الجد هناك 100 مليون مقاتل من شعب مصر.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشعب المصري يظهر وقت الخطر بسبب التحديات التي تواجه مصر.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "وقت الجد تلاقي 100 مليون مقاتل من شعب مصر بأكمله".
وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد في كل خطاباته ويحذر من اللعب مع الجيش لأنه نار لا تلعب بها أو معها".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "مصر تواجه حرب الجيل الرابع والخامس عن طريق الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وكتائب الإخوان والتنظيمات الإرهابية شغالة لهدم الدولة المصرية"، مضيفا: "هاشتاج #كلنا_الجيش_والسيسي هو تريند رقم واحد والناس لما تحس بالخطر بتقف جنب بلدها".