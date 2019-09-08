موسكو وكييف تتبادلان الأسرى لأول مرة منذ أزمة القرم.. انفراجة طال انتظارها في العلاقات الروسية الأوكرانية.. مباحثات هاتفية بين بوتين وزيلينسكي بعد إتمام الخطوة.. وترحيب دولي واسع النطاق

تبادل الأسرى بين موسكو وكييف شمل 35 أسيرًا

الرئيس الأوكراني يدعو لإنهاء الحرب مع الانفصاليين الموالين لروسيا

ترامب يهنئ روسيا وأوكرانيا .. وفرنسا وألمانيا تعربان عن تفاؤلهما بإمكانيات السلام

نفذت روسيا وأوكرانيا السبت صفقة طال انتظارها لتبادل الأسرى والسجناء في خطوة قد تسهم في تحسين العلاقات بين البلدين والتي تدهورت منذ ضم موسكو لشبه جزيرة القرم في 2014.وعلى الرغم من أن هذا التبادل، الذي شمل 35 سجينا وأسيرا من كل طرف، قد يساعد في إعادة بناء الثقة بين موسكو وكييف ويتيح لهما البدء في التفاوض الجاد بشأن قضايا أخرى إلا أن أي طريق نحو التقارب الكامل سيكون على الأرجح طويلا ووعرا.وبعد مفاوضات مطولة، تزايدت التوقعات بشأن تبادل السجناء الذي قال عنه زعماء الدولتين في الأيام الماضية إنه وشيك.ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن تبادل السجناء من بين روسيا وأوكرانيا، كان نتيجة للإرادة السياسية والعمل الجاد المنهجي، وأنه من الضروري الحفاظ على هذه الأجواء.وكتبت زاخاروفا، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "على الرغم من الاستفزازات التي حدثت والصعوبات الموضوعية، إلا أن العملية (التبادل) قد حدثت. إنها خطوة مهمة للغاية. من الضروري الحفاظ قدر الإمكان على هذه الأجواء لحل المشكلات، وليس لتعميقها. الإرادة السياسية والعمل الدؤوب المنهجي يؤتي ثماره".وهبطت في موسكو اليوم السبت طائرة روسية قادمة من كييف تقل محتجزين روسا تم الإفراج عنهم كما هبطت طائرة أوكرانية تقل محتجزين من مواطنيها في العاصمة أيضا.وأعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه أجرى اليوم السبت اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد إتمام عملية تبادل المعتقلين بين البلدين.وقال زيلينسكي أثناء تواجده على المدرج في مطار بوريسبول في ضواحي كييف بعد استقباله للأوكرانيين المحررين: "أعتقد أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى. ويجب علي أن أؤكد أنني، أنا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نفذنا ما تعهدنا به وفق اتفاقاتنا".وصافح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعانق الأوكرانيين الذين أفرجت روسيا عنهم بينما أظهرت لقطات لقناة روسيا 24 المحتجزين الروس وهم ينزلون من الطائرة في موسكو.وقال زيلينسكي للصحفيين في مطار كييف إن التبادل جاء في إطار اتفاق توصل إليه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأضاف أنه يجب اتخاذ كل الخطوات "لإنهاء تلك الحرب المروعة" في إشارة للصراع الدائر منذ خمس سنوات مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.وتبادلت مفوضتا حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا والأوكرانية لودميلا دينيسوفا، في منتصف شهر يوليو الماضي، قوائم المواطنين الروس والأوكرانيين الذين يقضون عقوباتهم في السجون في كلا البلدين.ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا موسكالكوفا قولها إن 35 روسيا تم الإفراج عنهم مقابل 35 أوكرانيا في إطار عملية التبادل اليوم.وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "نعتبر الإفراج المتبادل المتفق عليه عن سجناء كانوا محتجزين في روسيا وأوكرانيا مؤشرا إيجابيا ينبغي أن تتبعه خطوات مهمة أخرى لكسر جمود الموقف الحالي في العلاقات بين روسيا وأوكرانيا".وهنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا وأوكرانيا على التبادل، وقال على تويتر إن الخطوة "أنباء طيبة جدا، ربما تكون أول خطوة كبيرة نحو السلام".كما هنأت السفارة الأمريكية في كييف زيلينسكي على إعادته المواطنين الأوكرانيين إلى وطنهم، ودعت روسيا لإخلاء سبيل "الأوكرانيين الآخرين الذين لا يزالون رهن الاحتجاز".وقالت فرنسا، التي كانت تحث على عقد قمة لحل الخلافات بين روسيا وأوكرانيا، إن التبادل أظهر تحسن الثقة والإرادة لدى الطرفين لاستئناف الحوار.وقال وزير الخارجية جان إيف لو دريان في بيان "يمكن للمواطنين الآن أن يأملوا في نهاية للصراع المستمر منذ خمس سنوات الذي يواصل حصد أرواح العشرات كل شهر".وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا "بادرة أمل" لتطبيق بقية بنود اتفاق مينسك بين البلدين لوقف الصراع الدائر هناك.وكتب الناطق باسم ميركل، شتيفان زايبرت، على "تويتر" باسم المستشارة: "أنا سعيدة بتمكن البحارة الأوكران و(المخرج) أوليج سينتزوف من العودة إلى بيوتهم".ومن بين من تم الإفراج عنهم اليوم السبت كل البحارة الأوكرانيين الأربعة والعشرين الذين احتجزوا في مضيق كيرتش العام الماضي وكذلك المخرج الأوكراني أوليج سنتسوف.ومن بين من سلمتهم كييف اليوم إلى موسكو فولوديمير تسماخ وهو قيادي سابق لقوات الانفصاليين في شرق أوكرانيا، ويشتبه في ضلوعه في إسقاط الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية فوق شرق أوكرانيا الذي يسيطر عليه الانفصاليون في 2014 مما أودى بحياة جميع من كانوا على متنها وعددهم 298.