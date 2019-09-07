خلال عرض مقترحات رجال الأعمال..المشروعات الصغيرة والمتوسطة تبدأ إعداد خطة لتعريف القطاع والهدف زيادة فرص العمل

المشروعات الصغيرة والمتوسطة» يناقش مقترحات رجال الأعمال لدعم قطاع الصناعة



نيفين جامع:



البنك الدولي رفع تمويل مشروعات ريادة الأعمال لـ 50 مليون دولار

«رجال الأعمال» تطالب بتشجيع مشروعات الشباب ودعم الصناعة المحلية

طالبت جمعية رجال الأعمال المصريين، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بضرورة إتاحة تيسيرات للتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالاضافة للعمل على توضيح الاجراءات والاهتمام بتسويق منتجات القطاع واصدار حوافز جديدة لضم الشركات العاملة خارج مظلة الاقتصاد الرسمي من أصحاب تلك المشروعات.جاء ذلك خلال ورقة عمل قدمتها لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، خلال لقاء تم مع نيفين جامع ، الرئيس التنفيذي للجهاز اليوم؛ للعمل على زيادة تلك المشروعات في تنمية الاقتصاد ورفع معدلات النمو.قال المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس اللجنة، إن المناقشات خلال الفترة الماضية ولقائها بمختلف الهيئات والمؤسسات المعنية بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة اسفرت عن عدة مقترحات تمثل استراتيجية عمل اللجنة ومطالبها من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.وأضاف "الشافعي" أن اللجنة توصي بالاختيار الأمثل لمشروعات الشباب والاهتمام بتعميق الصناعة المحلية وخفض الواردات من خلال اقامة الصناعات التي لا تنتج محليًا من خلال قائمة الواردات خاصة الصناعات التكميلية ومستلزمات الانتاج ومنحها أولوية للتمويل والتيسيرات بجانب اهتمام الدولة بالتدريب ومساعدة الشباب فى عمل دراسات الجدوي بالاستعانة بالمستشارين.وأكد أن اللجنة تري ضرورة لانشاء شركة لتسويق منتجات القطاع داخليًا وخارجيًا من خلال اختيار المشروعات وفقا لإحتياجات السوق الداخلي والتصديري ووضع نظام يتيح سهولة التمويل، وإيجاد حل للبيروقراطية وتسهيل الاجراءات واصدار التراخيص بجانب توفير الطاقة اللازمة للمشروعات.واشار، إلى أن اللجنة تسعي لجذب رجال الأعمال من أصحاب الإنجازات والمشروعات الكبري لتبني مشروعات الشباب وتوجيهها لتغطية احتياجات الصناعات الكبرى، مما يساهم فى إنشاء كيانات اقتصادية تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والازدهار وتحقيق استمرارية نمو القطاع فضلًا عن تقليل الواردات من السلع الوسيطة ومستلزمات الانتاج وتصنيعها محليًا بديلًا من الاستيراد.وأكد "الشافعي"، ضرورة التركيز على مشروعات التكنولوجيا وتشجيع جميع المشروعات العاملة فى مجالات السوفت وير و IT بجميع الوسائل لتكون لدينا كيانات اقتصادية تواكب التقدم التكنولوجي وتعمل على تقلل الفجوة التكنولوجية فى الصناعة المحلية.واضاف:" سبقتنا دول كثيرة فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واصبحت تشكل عنصر اساسي من مقومات اقتصادها وصادراتها ومنها دول اليابان والصين وكوريا وسويسرا وماليزيا وامريكا"، لافتا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كل من سويسرا وماليزيا يشكل 90% من اقتصادياتها بينما تشكل 60% فى الصين، مشيرًا أن هذه الاحصائيات تدل على ان الطريق السليم للنمو الاقتصادي هو من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطةوأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى قبلة الحياة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عندما اعلن ان الفائدة 5% فقط وكانت البداية لازدهار القطاع فى مصر، مشيرًا أن البنك المركزي وفر الأموال وقام بتمويل العديد من المؤسسات ومنها جامعة النيل للعمل على حل التحديات والتي تواجه تنمية القطاع.وأكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الجهاز يدرس توصيات لجنة المشروعات الصغيرة بجمعية رجال الأعمال باعتبارها استراتيجية العمل الجديدة للجهاز للنهوض بالناتج القومي.وأعلنت "جامع" ، ان استراتيجية الجهاز خلال الفترة المقبلة تقوم على زيادة تمويل الأنشطة الصناعية وإعطاء أولوية لتمويل التجمعات الصناعية التي أنشأتها الدولة من خلال اتاحة التمويل وتيسير الاجراءات للأنشطة المحددة مسبقًا من قائمة الواردات، وفق رؤية جديدة لتقليل حجم الواردات من خلال تشجيع الصناعة المحلية ومضاعفة الانتاج وزيادة صادرات القطاع.وقالت أن الجهاز أصبح له دور أكبر فى التنسيق مع مختلف الجهات واكثر فاعلية فى توسيع نطاق المستفدين وتمويل المشروعات وإزالة التحديات التي تواجه الشباب بعد تعديل قرار انشاء الجهاز فى نوفمبر 2018 ونقل تبعيته إلى رئاسة مجلس الوزراء.وأوضحت أن مجلس الادارة يضم العديد من الوزارات المعنية وذات الصلة بالقطاع وفى مقدمتهم وزارة الصناعة والتجارة والمالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية ووزارة الشباب والرياضة ونائبًا لمحافظ البنك المركزي بالإضافة إلى 5 من ذوي الخبر بجانب الرئيس التنفيذي للجهاز.وأشارت أن تلك التعديلات منحت للجهاز القدرة على التنسيق مع مختلف الوزارات المؤثرة والمهيمنة على القطاع بالإضافة إلى ان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن المحاور الهامة لرؤية مصر 2030 ومتداخل مع جميع الوزراء.وأكدت أن الجهاز حرص فى القانون الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على تعريف موحد للقطاع وإصدار تيسيرات لمشروعات الشباب وحوافز لضم القطاع غير الرسمي وتسهيلات لأول مرة فى اتاحة التمويل فى حالات تخصيص الاراضي وتشجيع الانشطة الصناعية بجانب معالجة الانشطة القائمة التي تعمل خارج مضلة الاقتصاد الرسمي.اضافت جامع: " ان التوافق بين مختلف الوزارات والهيئات المعنية بالقطاع على التعديلات المقترحة من ابرز ايجابيات القانون الجديد "، لافتة أن الجهاز حرص على ان يشمل القانون الجديدة على توفير حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال والرواد والدعم الفني والمالي وتعزيز دور رأس مال المخاطر.وقالت إن مجموعة البنك الدولي، رفعت حدود تمويل مشاريع الابتكار فى مصر من 15 مليون دولار إلى 50 مليون دولار من اجمالي التمويلات البالغة 200 مليون دولار، ضمن جهود الدولة بمشاريع الابتكار ورواد الأعمال.وأضافت أن الجهاز يعمل ضمن اكثر من محور لاتاحة التمويل سواء التمويل المباشر او من خلال البنوك والمؤسسات والجمعيات الاهلية بالاضافة إلي التعاقد مع 13 بنك لهم انتشار واسع فى مختلف محافظات الجمهورية باقل سعر للفائدة، بالاضافة إلى التعامل مع 450 جمعية أهلية ومنها ما هو "ا"، "ب" و"ج"، مشيرة إلى أن الجهاز يركز على الفئة الاخيرة "ج" خاصة وانها ليست لها القدرة على التعامل مع البنوك.وذكرت، أنه تم استحداث آلية جديدة للمرة الأولي لتمويل الالات والمعدات وتشغيل المصانع من خلال التعامل مع14 شركة تأجير تمويلي لتقديم تلك الخدمات، مشيرة إلي أنه يسعي لزيادة التمويل الصناعي من 13% حاليًا إلى 25 % من اجمالي تمويلات أموال الجهاز من خلال التنسيق مع التنمية الصناعية للعمل على تمويل المصانع والمجمعات الصناعية التي طرحتها الدولة.واشارت أن الجهاز قام مؤخرًا بالعمل مع هيئة المجتمعات العمرانية بالعاشر من رمضان فى تمويل المجمعات الصناعية الجديدة التي تم طرحها، مؤكدة ان التمويل يمنح على اساس اختيار الانشطة الصناعية من تحليل قائمة الواردات.وأكدت أنه وفق للدراسة التي قام بها الجهاز لتمويل الأنشطة الصناعية من خلال قائمة الواردات يوجد أكثر من70% من المنتجات المستوردة بقائمة الواردات يمكن تصنيعها محليًا وبعضها خاماتها متوفرة بالسوق المحلي.واشارت أنه تم التنسيق الكامل مع مركز تحديث الصناعة واجتماعات مع رؤساء الغرف والمجالس التصديرية وكبار المستثمرين لتحديد قائمة بمستلزمات الانتاج والسلع الوسيطة لدراسة امكانية توفيرها محليًا من خلال تمويل الانشطة الصناعية المخصصة لهذا الغرض.وأضافت أن الجهاز قام بإتاحة التمويل وانهاء المستندات والتراخيص لنحو 226 وحدة صناعية وفقا انشطة انتاجية محددة مسبقًا من اجمال ما تم طرحه بالعاشر من رمضان بواقع 256 مصنعًا بنظام التملك بالتقسيط على 3 سنوات، مشيرة أنه نتيجة لدخول الجهاز فى تمويل المجمعات الصناعية تم رفع حدود تمويل الوحدات من 5 ملايين جنيه إلى 10 ملايين جنيه للمشروع الواحد، مؤكدة ان الجهاز يرحب بالتعامل مع مختلف البنوك لتمويل الانشطة الصناعية المحددة مسبقًا ووفق للنموذج التمويلي للجهاز فى تمويل تلك الأنشطة.ولفت إلى أن الدولة قامت بانشاء 13 مجمعا صناعيًا فى 12 محافظة منهم مجمعان بمحافظة الفيوم وتم طرح مجمع مرغم2 للبتروكيماويات ومجمع اخر بمحافظة البحر الأحمر من إجمالي المستهدف الانتهاء منه خلال المرحلة المقبلة بنظام الايجار.