الألومنيوم يخسر من الاتصالات في أولى وديات معسكر القاهرة

حقق الفريق الأول لفريق المصرية للاتصالات ، الفوز علي فريق الألومنيوم بهدفين نظيفين ، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد .



يذكر أن ودية المصرية للاتصالات هي الودية الأولي لمعسكر القاهرة ، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد .



وكان فريق الألومنيوم قد دخل في معسكر بمدينة المنصورة لمدة 5 أيام، ثم معسكر القاهرة الذي بدأه بلقاء الأتصالات، وبعدها يعود الفريق إلي مدينة الألومنيوم لمواصلة الاستعداد للموسم الجديد بدورى القسم الثانى.



كان فريق الألومنيوم قد خاض لقاءات ودية قبل السفر لمعسكر المنصورة والقاهرة ، ولعب ودية أمام شبان قنا بملعب شبان قنا وفاز بهدف للا شيء ، ثم خاض ودية مع أسمنت أسيوط وفاز فيها بهدفين نظيفين ،ولعب ثالث ودياته مع شبان قنا وفاز بنتيجة 2/1 ،ورابع ودياته كانت مع بترول أسيوط وخسر بهدفين نظفين ،ليختتم خامس ودياته بلقاء بترول أسيوط أيضا ولكن بملعب بترول أسيوط وفاز الألومنيوم بهدفين نظيفين .

