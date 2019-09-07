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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كمونه يكشف حقيقية توقيع وائل علي لـ المنيا

السبت 07/سبتمبر/2019 - 08:58 م
كمونه
كمونه
مالك خالد
أعلن سمير كمونة المدير الفنى لنادى المنيا، موقف النادي من صفقة اللاعب وائل علي مهاجم بلدية المحلة، في إطار سعي النادي لضمه للفريق لتدعيم خط الهجوم.

وقال سمير كمونة مدرب المنيا إن اللاعب وائل علي بالفعل ضمن حساباتنا لدعم خط الهجوم، وتواصلنا معه وتم إنهاء كل الاتفاقات المالية من أجل ضمه للفريق خلال تلك الفترة.

وأضاف أن النادي كان ينتظر رحيل اللاعب عن صفوف بلدية المحلة، لاتمام التعاقد معه ليكون لاعبا رسميا لصفوف الفريق، وبالفعل وقع اللاعب عقود لمدة موسمين معنا لدعم خط الهجوم في الممتاز ب.

وأشار كمونة انه على درايه بقوة اللاعب وإمكانياته الهجومية لأنه قام بتدريبه من قبل فى فريق جمهورية شبين، ولذلك طالب التعاقد معه وضمه للفريق وهو ما رحبت به إدارة النادي ولم تتأخر فى دعم نجومنا قبل بداية الموسم الجديد.

وكان المنيا قد تعاقد منذ أيام قليلة مع اللاعب عبدالعزيز الشاعر مهاجم الداخلية ضمن الصفقات الجديدة لدعم الهجوم خلال الموسم الجديد.

يذكر أن وائل علي احتفل بزفافه خلال الأيام الماضية بمسقط رأسه بمدينة سمالوط بالمنيا وسوف يشارك فى تدريبات المنيا خلال الأيام القليلة المقبلة.

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