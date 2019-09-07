شاهد.. ياسمين صبري تبهر الجمهور بإطلالة جديدة

نشرت الفنانة ياسمين صبرى عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة لها.



وارتدت ياسمين بنطلون أسود جلد وبدى أسود نسقت معه جاكت أبيض اكتفت بوضعه علي كتفيها دون ارتدائه، حيث نالت الصورة إعجاب الآلاف من متابعي ياسمين صبري.



ولم تتكلف فى إختيار الاكسسوارات بل أكتفت بساعة يد سوداء وحذاء أود ذات كعب عالى



عن تسريحة الشعر لم تتكلف ياسمين بل أختارت تسريحة شعر مرفوع للوراء لتناسب إطلالتها الرقيقة



أما عن المكياج فلم تعتمد ياسمين مكياج صاخب بل أكتفت بمكياج هادىء يتناسب مع إطلالتها ,,



ياسمين صبرى تألقت من خلال مسلسل "حكايتي" في موسم دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدي، إسلام جمال، هنادي مهنا.

