على هامش معسكر الاسكندرية.. التليفونات وبني سويف حبايب.. صور

شهد معسكر الإسكندرية الحالي لفريقي بني سويف وتليفونات بني سويف حالة من الحب والتقارب بين الفريقين خاصة أنهما ممثلان لمحافظة واحدة، وذلك خلال تواجدهما في معسكرات تدريبات استعدادا للممتاز ب.



والتقى مسؤولو الأجهزة الفنية لفريقي التليفونات وبني سويف معا داخل ملعب التدريبات ببرج العرب بالإسكندرية ، وحرصوا على التقاط صور معا تعبيرا عن العلاقة القوية بين الناديين.



وتحت شعار ادعم بلدك تمني الجهازان الفنيان التوفيق للآخر، وأن يكون الصعود حليف أحد أندية بني سويف خلال الموسم الجديد.⁦



يذكر أن تليفونات بني سويف دخل أمس فى معسكر يالاسكندرية، بينما يتواجد بني سويف منذ أيام في معسكر تدريبي على هامش الاستعدادات للفترة المقبلة من دوري الممتاز ب.

