بلع طقم السفرة .. استخراج 33 ملعقة وشوكة وخاتم دهب من معدة شاب بالدقهلية .. صور

تمكن فريق جراحى بمركز الجهاز الهضمى بجامعة المنصورة باستخراج عدد كبير من أدوات المائدة معالق، شوك، و خواتم وسلاسل داخل الامعاء

ترأس فريق الجراحي الدكتور امجد فؤاد أستاذ جراحة الجهاز الهضمى وعضوية كلا من الدكتور محمد عبد الجواد بالإضافة إلى فريق التخدير الدكتور امجد زغلول، الدكتور عماد الحفناوى كما تمت العملية باشراف محمد الشوبرى مدير المركز.



واوضح فؤاد ان المريض يبلغ من العمر ٢٠ عاما ويعانى من ضمور بالمخ ووصل المركز وهو يعانى من آلام شديدة بالبطن تزامن معها شكوى الام فقدان أدوات المائدة وعدد من الخواتم والسلاسل و بالفحص الطبى بالمنظار والاشعات تبين وجود أجسام غريبة تم عمل استكشاف جراحى وتم استخراج عدد من المعلق والشوك وخاتم ذهب وسلاسل وبعض الأجسام الغريبة وتم خروج المريض من العمليات وحالته مستقرة حاليا .

