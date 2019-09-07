شجع واقرأ.. توقع نتيجة مباراة نهائى كأس مصر واحصل على 25 كتابًا لـ مجيد طوبيا

طرحت مبادرة «شجع واقرأ» مع دار «تبارك للطباعة والنشر والتوزيع» 25 كتابًا، من المقرر توزيعها على من تصدق توقعاته لمباراة نهائي كأس مصر بين فريقي الزمالك وبيراميدز المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل في استاد برج العرب.





وأوضح الناقد والباحث مدحت صفوت المنسق العام للمبادرة، في بيان، أن الكتب المقرر توزيعها عقب المباراة جميعها من تأليف الروائي والقاص المصري الكبير مجيد طوبيا، وتشمل 5 أعمال من مؤلفات طوبيا طرحتها دار تبارك خلال الفترة الأخيرة.





وبيّن المنسق العام للمبادرة، أن عناوين الأعمال الخمسة تنوعت بين الروايات والمجموعات القصصية، وشملت 4 روايات هي: «عذراء الغروب» «أوراق العذراء» «دوائر عدم الإمكان» «غرفة المصادفة الأرضية» ومجموعة «الأيام التالية»، على أن يفوز 5 قراء كل منهم بـ5 نسخ، ويكون مجموع الكتب الموزعة 25 كتابًا.





وأشار «صفوت» إلى أن دار تبارك واحدة من دور النشر التي تساهم في مبادرة «جع واقرأ» منذ انطلاقها مع بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وسبق أن ساهمت بـ60 كتابًا جرى توزيعها على 12 فائزًا، وشملت أيضًا مجموعة قصصية لـ«طوبيا» هي «فوستوك يصل إلى القمر».





وحسب تصريحات المنسق العام لـ«شجع واقرأ»، فإن اختيار أعمال «طوبيا» يأتي لما يمثله المؤلف البالغ من العمر 81 عامًا من قيمة كبرى في تاريخ الأدب العربي، امتد لأكثر من نصف قرن، وتنوعت كتاباته الإبداعية، وأنتج 8 منها سينمائيًا، أِهرها «أبناء الصمت» أحد أهم الأفلام المصرية عن حرب السادس من أكتوبر، والذي أنتج عام 1974، وأخرجه محمد راضي، وشارك في بطولته محمود مرسي وميرفت أمين ونور الشريف ومديحة كامل وأحمد زكي ومحمد صبحي، وجرى اختياره ضمن قائمة أفضل 100 فيلم فى ذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد بمناسبة مرور 100 عام على أول عرض سينمائي بالإسكندرية، واحتل المركز 74.





وكان صفوت أعلن مؤخرًا عن مسابقة «سفراء شجع واقرأ» لأفضل القراء وجائزتها رحلة 5 أيام مشمولة التكاليف كافة إلى أكبر كتاب مفتوح في العالم «محافظة الأقصر»، إذ لا يتوقف نشاط المبادرة حد توفير الكتب والإصدارات الثقافية، إنما تستهدف إشاعة المعرفة وتوسيع رقعة الاهتمام بالنشاط الثقافي كليةً، من خلال الاستفادة من الوسائط المعرفية والفنية كافة، ومن بينها السياحة الثقافية بوصفها رافدًا من روافد المعرفة.



