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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع صافي الأصول والخصوم غير المبوبة للبنوك لـ 146 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي

السبت 07/سبتمبر/2019 - 09:25 م
البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري
محمد يحيي
ارتفع صافي الأصول و الخصوم غير المبوبة للبنوك بنهاية مايو الماضي لـ146.331 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي مقابل 135.201 مليار جنيه في إبريل السابق له بفارق11.13 مليار جنيه، ومقارنة بـ 136.3 مليار جنيه في مارس 2019 بفرق 10.031 مليار جنيه.

وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن صافي المديونية و الدائنية بين البنوك بلغت 107.82 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 96.951 مليار جنيه في إبريل 2019 ومقارنة بـ 92.65 مليار جنيه بنهاية مارس السابق.

وأوضح التقرير أن جملة الأصول الأجنبية للبنوك بلغت 324.82 مليار جنيه مقابل 328.14 مليار جنيه في إبريل الماضي ومقارنة بـ 318.5 مليار جنيه في مارس 2019.

وسجلن خصوم البنوك نحو 287.743 مليار جنيه مقابل 306.21 مليار جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ 330.51 مليار جنيه بنهاية مارس 2019.

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