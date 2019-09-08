باعوا مستقبل أبنائهم بثمن بخس.. حقوق الإنسان تعلق على حادثة خطوبة طفلين

قال النائب صبحي الدالي، عضو لجنة حقوق الإنسان، في البرلمان، إن حادثة الخطوبة المبكرة التي تكررت في محافظة الغربية منذ يومين، بين فتاة تبلغ أربعة عشر عاما وطفل يبلغ ثلاثة عشر عاما، هي كارثة جديدة تثبت انعدام الوعي عند هذه الأسر.



وأضاف النائب بأنهم قد يتسببون في تدمير الولد والبنت على حد سواء، لأن طبيعة الإنسان في هذه الفترات العمرية هي التقلب، وربما يكتشف الولد بعد بلوغه السن القانونية للزواج بأنه لا يريد الفتاة، أو العكس، وبالتالي تحدث تحولات لم تكن في الحسبان.



وأوضح "الدالي" بأن أي تحول بعد ذلك قد يؤثر على مستقبل الفتاة على وجه الخصوص، لأنها ارتبطت لأعوام طويلة وقد اقترن اسمها بهذا الطفل، وبالتالي فقد باعوا مستقبلها بثمن بخس، مقابل بعض المطامع المادية أو بسبب قلة الوعي.



وشدد النائب على ضرورة إطلاق حملات توعية بداخل كل المحافظات، وأن يتحدث علماء النفس على شاشات التلفاز حول هذه الظاهرة، ليتم تغيير الأفكار الأسرية ، والتي هي العامل الأساسي في وقوع هذه الحوادث.



يأتي ذلك بعد أن ارتبطت فتاة فى نهاية إتمام مرحلة التعليم الابتدائي عاطفيا بابن خالها الأكبر والذي لم يتجاوز عمره 12 عاما، وبمسقط رأسهما بقرية كفر حسان التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، لاقى الأمر استحسان عائلتهما ودفعهما إلى إقامة حفل خطوبة عائلي للم شملهما وربطها بـ دبلة الخطوبة يوم الثلاثاء الماضي.



ورصدت "صدى البلد" تداول أفراد عائلتي الطفلين لصورهما عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وسط كتابة عبارات "ألف مبروك للعروسين وربنا يتمم بخير" و "عقبال حفل الزفاف المبارك" و "زين ما اخترتوا ونسبتوا ونعم العريس والعروسه"، فضلا عن التقاط صور خاصة لقصة الحب التي نشأت بين أصغر المخطوبين.