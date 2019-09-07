حوافز ومزايا للتشجيع على زراعة بنجرالسكر..فيديو

أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر، أن الدولة لديها خطة حاليًا للاهتمام بكافة المحاصيل الاستراتيجية، والتي منها بنجر السكر كأحد مصادر السلع الاستراتيجية المتمثلة في السكر.



وأشار "أبو اليزيد"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، إلى أن مصر لديها وفرة في منتج السكر، وذلك يرجع لجهود الدولة في تطوير المصانع واهتمام وزارة التموين بالتعاون مع وزارة الزراعة بالتوسع في زراعة بنجر السكر.



ونوه رئيس شركة الدلتا للسكر، إلى أن مساحة بنجر السكر كانت تتراوح ما بين 450 ألف لـ 500 ألف فدان، ووصلت الآن إلى 600 ألف فدان، لافتًا إلى أنهم وصلوا إلى مساحة تقترب من مليون و450 ألف طن هذا العام.



وتابع أبو اليزيد، أن مصر تصدر للخارج ما يقرب من 50 ألف لـ 75 ألف طن سكر بني، لافتًا إلى أنهم وقعوا حاليًا اتفاقية مع الإمارات لتصدير سكر بأنماط مختلفة، مشيرًا إلى أن هناك دفعة من المزايا والحوافز للمزارعين لتشجيعهم على زراعة بنجر السكر والتوسع في زراعته.



وأكمل رئيس شركة الدلتا للسكر، أن الأنظار كلها تتجه حاليًا إلى التصدير إلى دول إفريقيا، لما تربطها بمصر من علاقات استرايجية هامة.



ومن الجدير بالذكر، أن محصول بنجر السكر يعتبر من الزراعات الواعدة في مصر؛ لأنه يعتبر من أهم المحاصيل للحصول على السكر.



ويذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية طالب شركات بنجر السكر بإعداد دراسة بشأن التحول في زراعة أصناف بنجر السكر؛ للاستمرار في زيادة معدلات الإنتاج.



وقامت شركة الدلتا للسكر، بعمل مبادرة لتطوير زراعة بنجر السكر في مصر، وتطوير الزراعة، في محافظة كفر الشيخ، خلال العام الماضي.