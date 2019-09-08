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اقتصاد

تحسن معدلات السندات والقروض طويلة الأجل بالبنوك لـ165 مليار جنيه في مايو

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 08:05 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي
تحسنت معدلات السندات والقروض طويلة الأجل، ضمن المركز المالي للبنوك لـ 165.52 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي مقابل 170.84 مليار جنيه في إبريل 2019 بفارق5.32 مليار جنيه ومقارنة بـ 173.223 مليار جنيه في مارس السابق بتحسن قدره 7.703 مليار جنيه.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم الشيكات مستحقة الدفع بلغت 12.3 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 13.903 مليار جنيه في إبريل 2019 ومقارنة بـ 13.9 مليار جنيه في مارس السابق.

ووصلت التزامات البنوك داخل وخارج مصر لـ 396.03 مليار جنيه مقابل 439.2 مليار جنيه في إبريل الماضي ومقارنة بـ 437.92 مليار جنيه في مارس الماضي.

وبلغت الودائع نحو 3.9 تريليون جنيه مقابل 3.91 تريليون جنيه في إبريل الماضي ومقارنة بـ 3.914 تريليون جنيه في مارس 2019.

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