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منوعات

الملكة اليزابيث تشارك ابنها المرح خلال استمتاعها بفعالية رياضية .. صور

السبت 07/سبتمبر/2019 - 09:00 م
صدى البلد
احمد شريف
بدت الملكة إليزابيث مبتهجة للغاية وسط حشود من الجمهور خلال مشاركتها في حضور دورة الألعاب رياضية أقيمت في قرية أبردينشاير الصغيرة برايمار اليوم.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" تعد ملكة بريطانية هي الراعية لهذه الفعالية الرياضية التاريخية، التي تقام على مسافة قصيرة من مقر الاقامة الملكي الصيفي التابعة للملكة بالمورال حيث تزوره إليزابيث باستمرار.

وتلقت الملكة التسعينية هدايا من الورود من قبل فتيات كانت ترتدي تنورات التقليدية، وكانت الملكة بحالة معنوية مرتفعة بجوار ابنها الأمير تشارلز وكاميلا دوقة كورنوال.

وقال منظمو هذا الحدث المرموق إنهم توقعوا يومًا محمومًا ، حيث لم يتبق سوى عدد قليل من التذاكر لمشاهدة مجموعة المسابقات التقليدية.

شارك المنافسون في سباقات الركض والمضرب ، حيث رموا المطارق ، ودخلوا في مسابقات شد الحبل علاوة على الرقص في المرتفعات، ورمي الجلة.

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