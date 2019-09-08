الحكومة تبيع أذون خزانة بـ18.75 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة .. اليوم



وتخطط وزارة المالية على مدار الأسبوع الجاري، لاقتراض مبلغ 40.25 مليار جنيه من البنوك من خلال طرح سندات وأذون خزانة على مدى 3 أيام.



ومع نجاح عملية الاقتراض اليوم، سيتبقى عمليتان آخرتين بقيمة تقدر بـ 21.5 مليار جنيه يومي الخميس و الإثنين من الأسبوع الحالي.



تطرح وزارة المالية، اليوم الأحد، أذون خزانة لأجلي 91 و 266 يوما بقيمة إجمالية تقدر بـ 18.75 مليار جنيه لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة.أضاف جدول عطاءات الخزانة بالبنك المركزي المصري، أنه سيتم بيع أجل 91 يوما بـ9 مليارات جنيه وأجل 266 يوما بـ9.75 مليار جنيه.