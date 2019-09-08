بشرى سارة.. البرلمان يعتزم إسقاط فوائد القروض على الشباب المتعثرين.. برلمانيون: جدولة الديون الحل السريع لإنقاذ المتعثرين من قبضة المحاكم.. ومطالب بتقديم مزيد من التسهيلات للشباب

هل يمكن إسقاط فوائد القروض عن المتعثرين من الشباب؟ لجنة المشروعات الصغيرة تجيب

برلماني يطالب شركات التأمين بالتدخل بإنقاذ الشباب من تعثر سداد القروض

جدولة ديون المتعثرين من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.. قريبا

انتشرت في الفترات الأخيرة وقائع كثيرة تشير إلى كارثة تعثر الكثير من الشباب المقترض عن تسديد هذه القروض، ويرجع ذلك لأسباب متنوعة، بعضها يرجع لعدم قدرة الشاب على التعامل مع هذه القروض وإدارة المشروعات بطريقة جيدة، وبعضها ناتج عن عدم الجدية من بعض الجهات في توفير التسهيلات اللازمة لهذه الشباب.وعندما انتشرت هذه الظاهرة، تحرك البرلمان فورا، وسمعنا عن بعض المفاوضات التي تهدف لانتشال الشباب الصغير من مستنفع الديون والمحاكم التي تطاردهم، وقد وسع ذلك من حدود المعالجة، فذهب بعض البرلمانيين إلي مناقشة الأسباب الجذرية للظاهرة، والعمل علي التخلص منها.وانتهى النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، من إعداد مشروع قانون بشأن إسقاط فوائد القروض على الشباب المتعثرين في سداد أصل القروض، حفاظًا على مستقبلهم ومستقبل أسرهم حال تعرضهم للحبس، لافتًا إلى أنه سيتم تقديمه خلال دور الانعقاد الخامس، الذي سينطلق في شهر أكتوبر المقبل.وقال النائب خالد أبو طالب، في بيان أصدره: "تعد البطالة واحدة من المشكلات التي تؤرق مصر قيادةً وشعبًا، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع عريض من الشباب، وانسداد فرص الأمل أمامهم، لا سيما وأن البطالة تؤثر على تماسك الدول لأنها تهدد تماسك المجتمعات واستقرارها".وأضاف عضو مجلس النواب: "لا شك يولي الرئيس السيسي عنايةً خاصة بشباب مصر، ويسعى جاهدًا إلى تقديم كل الدعم لهم ولم يتأخر لحظة في أي قرار أو إجراء يصب في صالح الشباب الذي يعول عليه كثيرًا في بناء مستقبل مصر".وأشار إلى ما قامت به الحكومة الألمانية مؤخرًا من إسقاط فوائد القروض على الشباب المتعثرين، حفاظًا على مستقبلهم ومستقبل أسرهم، لافتًا إلى أن هذا الأمر يخضع لشروط ومعايير محددة ضمانًا لحق الدولة وقطع الطريق أمام المتحايلين.وتابع عضو البرلمان: "لدينا تجربة في عندما قام البنك المركزي مؤخرًا بإسقاط فوائد القروض على المتعثرين من العاملين في قطاع السياحة حفاظا على مستقبلهم".بدورها، قالت النائبة هالة أبو السعد، عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في البرلمان، إن قضية إسقاط الفوائد المتراكمة على الشباب المتعثر في سداد القروض، ليست مشروعا حقيقيا يمكن مناقشته، لأن هذا القرار يرجع إلى البنك المركزي وحده، وليس بإمكاننا التدخل فيه، لأن أموال البنوك هي أموال خاصة لا يمكننا التلاعب بها.وأضافت النائبة هالة أبو السعد، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن دعم الشباب والمشروعات الصغيرة ليس مقتصرا على المادة وفقط، بل إن الدعم الأهم يشتمل على جوانب أخرى، كتوفير دراسات جدوى حقيقية تضمن نجاح هذه المشروعات، وكدعم الدولة المتمثل في توفير المادة الخام للشباب، وتوفير العمالة لهم، وبالتالي تخفيض تكلفة الإنتاج.وأوضحت أن المشكلة الفعلية ليست في الفوائد الصغيرة على القروض، لكنها أكبر من ذلك الحد، حيث إن أصحاب المشروعات الصغيرة يضطرون إلى شراء المادة الخام بطريقة "القطاعي" وبسعر غالٍ جدا، إلى جانب التكاليف المرتفعة للكهرباء والعمالة، فنجد في النهاية أن المنتج الصيني أرخص وأجود من المصري، نتيجة لعدم وجود الدعم الكافي الذي يشجع الشباب على الاستمرار، وبالتالي تخسر هذه المشروعات.وترى النائبة أن الدولة لابد أن تضع استراتيجية حقيقية لدعم المشروعات الصغيرة، عن طريق تسهيل إجراءات التراخيص، مرورا بالإعفاء الجمركي لهم، ثم بتوفير المواد الخام بأسعار معقولة، حتي يتمكن الشاب من النجاح بمشروعه القائم، ومن ثم تختفي مشكلة التعثر عن سداد القروض نهائيا دون عودة.وبخصوص دور الانعقاد القادم، أوضحت النائبة أنها ستتقدم بطلب إحاطة لدعم هذه المشروعات الصغيرة وحل المشكلة جذريا، بدل التطرق لحلول غير مجدية نبتعد فيها عن المعالجة التامة لطبيعة المشكلة.وفي المقابل، قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تعثر بعض الشباب في سداد القروض البنكية يرجع إلى عدم وجود آلية حقيقية تضمن نجاح المشروعات الصغيرة، أو تغطي النافق منها، مشيرًا إلى ضرورة الاعتماد على شركات تأمين تتكفل بهذه المشروعات الصغيرة، وهذه الشركات تسمى شركات ضمان مخاطر الائتمان.وأضاف النائب محمد بدراوي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه تقدم بهذا المقترح، وسيعيد تقديمه مرة أخرى في دور الانعقاد الخامس للبرلمان، حتى نعوض النسبة الضائعة من القروض، وبالتالي لا يواجه الشاب عقبات التعثر والسجن، في حالة فشل مشروعه الصغير وضياع أحلامه المعتمدة علي هذا القرض.وأكد النائب أن نسبة فشل المشروعات الصغير نسبة ضئيلة، في حدود 5 في المائة، وبالتالي يمكن تعويضها بسهولة في حالة تبني فكرة شركات ضمان مخاطر الائتمان، والتي تغطي بالقسط التأميني أي تعثر يمكن أن يواجه الشاب الصغير، فيتم تدارك هذه المشكلة دون انتظار تفاقمها.في السياق ذاته، قال النائب عزت المحلاوي، عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في البرلمان، إن المجلس يسعى جاهدا للجلوس مع رؤساء البنوك على طاولة المفاوضات، لجدولة المديونية بالنسبة للمتعثرين عن سداد القروض، وجدولة المديونية تعني تخفيضا لكميته وتمديدًا للمدة الزمنية المتاحة لتسديده.وأضاف النائب عزت المحلاوي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدولة قامت بالفعل بإجراءات تخفيض الجمارك وتسهيل الخدمات التي تدعم أصحاب المشروعات الصغيرة، وتساعدهم على الاستفادة من قروضهم، والنجاح بتلك المشاريع الصغيرة.وأكد أن المشكلة تتمثل في بعض المقترضين الذين لا يتواصلون مع الجهات المختصة والتي تقدم لهم الدعم ودراسات الجدوى والمساعدات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة وكيفية إدارتها وتحسين عوائدها.وأوضح أن العقبة التي تواجه بعض المقترضين وتقف في طريق مشروعاتهم هي التسويق، مشيرًا إلى صعوبة تسويق المنتجات وأهميتها البالغة في تحديد مستقبل أي مشروع، ولذلك، فيرى النائب أن الشاب لابد وأن يتابع مع جهات تسويقية مختصة وأن يكتسب هذه المهارات التي تضمن نجاح مشروعه، وعدم وقوعه في فخ التعثر عن تسديد القرض.