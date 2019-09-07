ربربوا من كتر الأكل.. أحمد موسى: صحة البلتاجي أفضل من كل الإخوان في تركيا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن صحة الإرهابي البلتاجى في السجن أفضل من الإخوان المتواجدين في تركيا، مضيفا:" إدارة السجون تتعامل مع عناصر الإخوان على أنهم سجناء ويتم التعامل معهم وفقا للوائح والقوانين".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، ساخرا:" ده منظر ناس مريضة دول ربربوا في السجن، والعريان زاد في الوزن".



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" السجناء من جماعة الإخوان الإرهابية يحصلون على كافة حقوقهم داخل السجن"، مضيفا:" الإخوان ملهمش مكان يعيشوا فيه غير في السجن".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" لو عايز تشوف المعاملة الحقيقية للإخوان داخل السجون شوفوهم النهاردة في جلسة النطق بالحكم في قضية اقتحام الحدود الشرقية"، مضيفا:" خدود الإخوان ربربت من كتر الأكل، وكل عناصر الإخوان المتواجدة في السجون أوزانهم زادت".

