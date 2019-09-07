أسوان يحصل على خدمات " طيطا " المقاولون

استطاع مسئولو نادى أسوان ان يحصلوا على خدمات اللاعب احمد محمود الشهير ب " طيطا " والذى يشغل مركز ظهير أيمن.



طيطا المعار من المقاولون لمدة عام أكد علي أنه سعيد بانتقاله لأسوان وأنة متلهف للعب وإثبات نفسه مع الفريق.



كما أكد الكابتن مجدى عبد العاطى المدير الفني لفريق أسوان أن طيطا سيكون إضافة للفريق حيث أن أسلوبه يتناسب مع شكل الفريق وأنه قادر على الاندماج بسهولة وهو الذى ظهر فى اول مران له مع الفريق.