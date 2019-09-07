فيلم J’accuse di يفوز بجائزة الأسد الفضي فى مهرجان فينسيا

حاز فيلم J’accuse di للمخرج رومان بولانسكي على حائزة الاسد الفضي في حفل ختام الدورة ال٧٦ من مهرجان فيسنسيا السينمائي الدولي.



وتسلم الجائزة صناع الفيلم الذين اعربوا في كلمتهم عن سعادتهم البالغة بعذا التتويج لافتين الى ان ردود الافعال حول العالم كانت واضحة منذ عرضه.



فينسيا السينمائي الدولي من أعرق المهرجانات السينمائية وأكثرها تميزًا حول العالم، وعادة ما توصف البندقية بأنها وجهة لاستشراف مستقبل الأفلام الحائزة على الجوائز.

