تفتح بابا للزواج العرفي .. برلماني يحذر من ظاهرة خطوبة طفلين بالغربية

قال النائب عادل شهاب الدين، عضو لجنة حقوق الإنسان، في البرلمان، إن خطوبة الطفلين التي حدثت منذ أيام في محافظة الغربية، أيقظت بداخلنا نيران الإنسانية، ودفعتني نحو التفكير في خطورة الموقف، والإستعداد لمناقشة هذه القضية في البرلمان، لوضع حدود تمنع تكرار هذه الواقعة.



وأوضح النائب في تصريحات لـ "صدي البلد" بأن هذا الأمر يشبه في خطورته الزواج العرفي، ولا يختلف عنه كثيرا، فكلاهما ضرر يجب التصدي له، وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بأطفال صغار، يتم إجبارهم بشكل أو بآخر علي تنفيذ رغبات الأسرة، مما يؤدي الي عدم تقبلهم كلا منهم الاخر ويتجه الاخر الي الزواج العرفي.



وأفاد النائب بأن هذا الأمر له علاقة قوية بانتشار الطلاق، وعدم التفاهم بين الزوجين، حيث أن الإرتباط المبكر لا يتحمل الطرفان مسؤوليته، لصغرهما، ولعدم نضج عقلهما في التعامل مع مختلف الأمور .



وشدد النائب علي ضرورة اهتمام وسائل الإعلام، وتناولها الجاد لمثل هذه القضية الخطيرة، التي تهدد سلامة الأطفال، وحقهم الطبيعي في الحياة المنظمة، والقدرة علي الإختيار الحر.



يأتي ذلك بعد أن ارتبطت فتاة فى نهاية إتمام مرحلة التعليم الابتدائي عاطفيا بابن خالها الأكبر والذي لم يتجاوز عمره 12 عاما، وبمسقط رأسهما بقرية كفر حسان التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، لاقى الأمر استحسان عائلتهما ودفعهما إلى إقامة حفل خطوبة عائلي للم شملهما وربطها بـدبلة الخطوبة يوم الثلاثاء الماضي.



ورصدت "صدى البلد" تداول أفراد عائلتي الطفلين لصورهما عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وسط كتابة عبارات "ألف مبروك للعروسين وربنا يتمم بخير" و "عقبال حفل الزفاف المبارك" و "زين ما اخترتوا ونسبتوا ونعم العريس والعروسه"، فضلا عن التقاط صور خاصة لقصة الحب التي نشأت بين أصغر المخطوبين.