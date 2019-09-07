حلم العمر.. مذيعة أسترالية تروي تجربة رحلتها السياحية في مصر.. فيديو

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المذيعة الأسترالية كاتريون راونتري : "عندما تزور الأهرامات ستجد نفسك أمام واحدة من عجائب الدنيا السبع والوحيدة التي ظلت شامخة عبر الآف السنين، لتشعر بمدى عظمة حضارة القدماء المصريين.



Egypt by the famous Australian TV presenter Catriona @Catriona_Rtre pic.twitter.com/CvCIu4Op41 — مشاريع مصر Egypt (@EgyProjects) September 7, 2019

🌇 #مشاريع_مصر 🇪🇬|

كاتريون راونتري - المذيعة الأسترالية : "ستكون من المحظوظين لو شاهدت المنظر الرائع من فندق مينا هاوس، وعندما تزور المتحف المصري بالتحرير ستجد نفسك أمام حضارة تجمع العالم كله في مكان واحد".

Egypt by the famous Australian TV presenter Catriona @Catriona_Rtree pic.twitter.com/pRuRUIlymD — مشاريع مصر Egypt (@EgyProjects) September 7, 2019

"مرحبا بكم في مصر مهد الحضارة الأولى"، بهذه العبارة استهلت المذيعة الأسترالية كاتريونا رونتري فيلمًا تسجيليًا قصيرًا أعدته من أمام الأهرامات، خلال رحلة سياحية قامت بها أواخر الشهر الماضي.وقالت رونتري "عندما أخبرت معارفي بأنني ذاهبة إلى مصر كان رد فعلهم دائما هو القول ’رائع، لطالما كان هذا البلد على قائمة رحلاتي المخطط لها‘".وأضافت رونتري "لقد قمنا بأكثر الرحلات سحرًا، وذهبنا إلى الأسواق ، ورأينا وفعلنا الكثير من الأشياء الرائعة".وتابعت رونتري "هل تعلمون أنه من المستحيل ألا تشعروا بالانبهار من مرأى الأهرامات؟ الهرم الأكبر هرم خوفو هو أحد عجائب الدنيا السبع وأقدمها. هذه البنايات الغامضة موجودة على مقربة من القاهرة، وزيارتها بالنسبة للبعض هي حلم العمر".ووصفت رونتري الإطلالة الخلابة لفندق ميناهاوس على الأهرامات والتي تحبس أنفاس النزلاء الأجانب.ومن أمام المتحف المصري بالقاهرة، قالت إن متاحف قليلة للغاية في العالم تمنح شعورًا بعبق التاريخ القديم مثل ذلك الذي يتمتع به المتحف المصري.وأضافت رونتري "إن المتحف المصري واحد من أروع المتاحف في العالم، ليس بسبب مجموعة الآثار الفرعونية التي يعرضها فحسب، وإنما بسبب مجموعات الآثار الرومانية واليونانية كذلك، أما الجوهرة الحقيقية للمتحف فهي المجموعة الكاملة من آثار الملك توت عنخ آمون، إنها الوحيدة من نوعها في العالم