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اقتصاد

جمعية رجال الأعمال: ضم الاقتصاد غير الرسمي يوفر 400 مليار جنيه للموازنة

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 01:01 ص
اجتماع جمعية رجال
اجتماع جمعية رجال الأعمال
ولاء عبد الكريم
أكد الدكتور طه خالد، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أن ضم القطاع الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية يوفر للخزانة العامة نحو 400 مليار دولار لسد العجز فى الموازنة .

اوضح في تصريحات له، أن تلك الاجراءات من الممكن أن تتم من خلال افساح المجال لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره من القطاعات الواعدة والناجحة فى العديد من الدول ومنها كوريا.

وأكد أن حل مشاكل مصر المالية والاقتصادية وسد عجز الموازنة والميزان التجاري بجانب ضم القطاع غير الرسمي يأتي بالاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أشار إلي أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشروعات الشباب وريادة الأعمال من خلال تبنيه لمبادرة الـ5% وترأسه لجنة الشمول المالي تعتبر البداية للنهوض بالقطاع .

وطالب الدكتور طه خالد بالاهتمام بالصناعات التكميلية والسلع الوسيطة ومستلزمات الانتاج واعطائها أولوية فى التمويل والحوافز خاصة وأنها تساعد الشركات الكبرى فى سد احتياجاتها الإنتاجية بجانب تقليل الاستيراد وتشغيل أكبر عدد من العمالة.

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