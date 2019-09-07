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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تخسر أمام الصين 3 - صفر في مونديال ناشئات الطائرة بالإسماعيلية

السبت 07/سبتمبر/2019 - 09:36 م
مصر تخسر أمام الصين
مصر تخسر أمام الصين
عمرو ابوبكر
خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة ناشئات تحت 18 عامًا بقيادة البرازيلي ماكو أنطونيو المدير الفني، أمام نظيره الصيني بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات الدور التمهيدي ببطولة العالم المقامة حاليا في مصر، وتستمر حتى يوم 14 سبتمبر الجاري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (17-25)، (20-25)، (12-25).

وتلعب المجموعة الأولى مبارياتها على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، وتضم منتخبات، مصر والصين والبرازيل والكاميرون وبورتريكو.

وحقق منتخبنا الوطني الفوز في الجولة الأولى 

وتضم قائمة المنتخب 12 لاعبة، هن: مي غزال وسابين حسن وسلمى يوسف وسلمى عبد الهادي وندى وليد وساندي خالد وفريدة الحناوي وآية النادي ومريم ثابت ولوجين ياسر ونور إيهاب وسما عماد.
مصر تخسر أمام الصين 3 - صفر في مونديال ناشئات الطائرة بالإسماعيلية
مصر تخسر أمام الصين 3 - صفر في مونديال ناشئات الطائرة بالإسماعيلية
مصر تخسر أمام الصين 3 - صفر في مونديال ناشئات الطائرة بالإسماعيلية

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