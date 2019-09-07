بني سويف تحارب التعديات على أراضي الدولة.. إزالة في المهد قبل التفاقم

تواصل محافظة بني سويف جهودها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد وأراضي أملاك الدولة في جميع مراكز ومدن المحافظة، ويعتبر ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.





وتمت إزالة 31 حالة تعدٍ على أرض أملاك الدولة والرى والطرق والأراضي الزراعية، بمركز ناصر شمال المحافظة حيث تمت إزالة 15 حالة تعد على مساحة 13 قيراطا أرضا زراعية ، و10 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة على مساحة 3795 مترًا ، و4 حالات تعد على أراضي أملاك دولة تابعة لهيئة الطرق على مساحة 112 مترا، و2 حالة على أراضي أملاك دولة تابعة للري والصرف، وذلك بمشاركة الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر والزراعة والري والأملاك والطرق.



