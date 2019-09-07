تعرف على الفائزة بجائزة أفضل ممثلة في فينيسيا السينمائي

فازت Ariane Ascaride بجائزة افضل ممثلة في حفل ختام الدورة ال٧٦ من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.



وحصدت Ariana الجائزة عن فيلم Gloria Mundi للمخرج Robert Guédiguian.



فينسيا السينمائي الدولي من أعرق المهرجانات السينمائية وأكثرها تميزًا حول العالم، وعادة ما توصف البندقية بأنها وجهة لاستشراف مستقبل الأفلام الحائزة على الجوائز.

