رئيس تصديري مواد البناء: مصر لديها تكنولوجيا متقدمة للمنافسة بالسوق الإفريقي

قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن اتفاقية التجارة الحرة ستحدث طفرة فى ملف الصادرات المصرية.



وتابع جمال الدين خلال حواره مع الإعلامى عمرو خليل مقدم برنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دى إم سى": "ننافس بقوة فى ملف السوق الإفريقي، لافتا إلى أن مشروعات الشركات المصرية فى إفريقيا تدعم جهود زيادة الصادرات".



وأكمل: "مصر لديها تكنولوجيا متقدمة للمنافسة داخل السوق الإفريقية، منوها إلى أن رفع سعر الفائدة ساعد فى زيادة الإستثمارات داخل مصر".



