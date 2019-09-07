شاهد.. أول سيارة بورش تيربو فى التاريخ

أطلقت شركة بورش أول سيارة 911 تيربو وذلك في معرض باريس الدولي للسيارات في العام 1964 وكانت مزودة بمحرك بسعة 3 لترات ينتج قوة 260 حصانًا موصول بصندوق سرعات يدوي من 4 نسب.



وحصدت هذه السيارة الرياضية الأسطورية نجاحًا مبهرًا في ذلك الوقت على أنها واحدة من أعظم السيارات الرياضية في العالم حتى في يومنا هذا.



وتشتهر السيارة بورش، بانها تمتلك عدة مواصفات للامان منذ صدورها وحتى الآن، حتى وصلت الى نظام تحكم الكتروني في العجلات الأربع PTM و تحكم بالخريطة و لوحة متعددة القابض و فرامل اتوماتيك ABD و مضاد لانزلاق السيارة ASR والذي يساعد علي توفير تجربة قيادة ممتعة مع الحفاظ أكثر على ثبات السيارة.

