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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التحالف العربي: إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من محافظة عمران اليمنية

السبت 07/سبتمبر/2019 - 09:33 م
صدى البلد
أ ش أ

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة في المجال الجوي اليمني أطلقتها المليشيات الحوثية من محافظة عمران.

وأوضح التحالف العربي - في بيان أوردته قناة "العربية الإخبارية" مساء اليوم /السبت/ - أن إطلاق الميليشيات للطائرات المسيرة يعد انتهاكا واضحا وصريحا للقانون الدولي.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أعلن أمس أن المليشيات الحوثية المدعومة من إيران أطلقت صاروخا باليستيا من محافظة عمران اليمنية، لكنه سقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.

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