مستقبل وطن يفتتح معرض مستلزمات مدرسية بـ اسعار مخفضة بـ فايد

افتتح حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة الإسماعيلية، معرضا للمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، بمدينة فايد، بالتعاون مع الغرفة التجارية.



شهد حفل الافتتاح حضور كل من، عصام دياب أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، وأحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية، وممدوح حجاج أمين الحزب بمركز فايد، وسيد سلامة أمين شئون المجالس ومحمود السيد امين الشباب ولفيف من أعضاء الحزب بالاسماعيلية وبعض من المسئولين التنفيذيين وكبار العائلات بفايد.



وقدم المعرض مجموعة من المعروضات الخاصة بالمدارس بأسعار تقل كثيرا عن مثيلاتها في أي مكان وقد أقبل أهالي فايد علي المعرض مثمنين للحزب هذا الدور الكبير للرفع عن كاهل المواطنين وتقديم سلع ضروريه بأسعار مناسبة للجميع.



الجدير بالذكر أن جميع اقسام ومراكز الحزب بالإسماعيلية ستشارك وتقيم معارض باسعار مخفضه في كل مكان بالمحافظه حيث مازال معرض قسم ثان مستمرا وسط إقبال كبير مع استمرارية معرض كلنا معاك بفايد ليلبي احتياجات المواطنين بالمركز وسيتم غدا افتتاح معرض بالتل الكبير لتتوالي المعارض بكل أرجاء المحافظة.