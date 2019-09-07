ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مستقبل وطن يفتتح معرض مستلزمات مدرسية بـ اسعار مخفضة بـ فايد

السبت 07/سبتمبر/2019 - 10:39 م
مستقبل وطن بالإسماعيلية
مستقبل وطن" بالإسماعيلية يفتتح معرضا للمستلزمات
عبد الرحمن سرحان
افتتح حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة الإسماعيلية، معرضا للمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، بمدينة فايد، بالتعاون مع الغرفة التجارية.

شهد حفل الافتتاح حضور كل من، عصام دياب أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، وأحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية، وممدوح حجاج أمين الحزب بمركز فايد، وسيد سلامة أمين شئون المجالس ومحمود السيد امين الشباب ولفيف من أعضاء الحزب بالاسماعيلية وبعض من المسئولين التنفيذيين وكبار العائلات بفايد.

وقدم المعرض مجموعة من المعروضات الخاصة بالمدارس بأسعار تقل كثيرا عن مثيلاتها في أي مكان وقد أقبل أهالي فايد علي المعرض مثمنين للحزب هذا الدور الكبير للرفع عن كاهل المواطنين وتقديم سلع ضروريه بأسعار مناسبة للجميع.

الجدير بالذكر أن جميع اقسام ومراكز الحزب بالإسماعيلية ستشارك وتقيم معارض باسعار مخفضه في كل مكان بالمحافظه حيث مازال معرض قسم ثان مستمرا وسط إقبال كبير مع استمرارية معرض كلنا معاك بفايد ليلبي احتياجات المواطنين بالمركز وسيتم غدا افتتاح معرض بالتل الكبير لتتوالي المعارض بكل أرجاء المحافظة.
مستقبل وطن يفتتح معرض مستلزمات مدرسية بـ اسعار مخفضة بـ فايد

ترشيحاتنا

انتبه من لون الجبنة الرومي.. وهؤلاء الأشخاص ممنوعون من تناولها

رمضان صبحي يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر الأوليمبي في شباك السعودية

ترقص في ديسكو.. ابنة عمرو دياب تثير جدلاً واسعاً داخل ملهى ليلي.. فيديو

شاهد.. شريف منير يوجه نقدا لاذعا لـ محمد رمضان

«البيطريين»: قرار عاجل ضد مالك كلب الغردقة المشنوق

بعد عامين من الصمت.. السعودية تكشف سبب قطع علاقاتها مع قطر.. تفاصيل مرعبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد قرار مده.. تزايد أعداد المواطنين على معرض أهلا مدارس.. فيديو وصور

عمرو مصطفى وهانى رمزى وحميد الشاعري في عزاء والد تامر حسين .. صور

اتحاد الكرة يعلن نظام مسابقة الدوري لأندية القسم الثاني .. صور