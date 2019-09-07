Luca Marinelli افضل ممثل في مهرجان فينسيا السينمائي

فاز Luca Marinelli بجائزة افضل ممثل في حفل ختام الدورة ال٧٦ من مهرجان فينسيا السينمائي الدولي.



وحصد Luca Marinelli الجائزة المبرى عن دوره في فيلم Martin Eden di Pietro Marcello.



فينسيا السينمائي الدولي من أعرق المهرجانات السينمائية وأكثرها تميزًا حول العالم، وعادة ما توصف البندقية بأنها وجهة لاستشراف مستقبل الأفلام الحائزة على الجوائز.