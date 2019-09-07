ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

Luca Marinelli افضل ممثل في مهرجان فينسيا السينمائي

السبت 07/سبتمبر/2019 - 09:53 م
Luca Marinelli
Luca Marinelli
شروق إبراهيم
فاز Luca Marinelli بجائزة افضل ممثل في حفل ختام الدورة ال٧٦ من مهرجان فينسيا السينمائي الدولي.

وحصد Luca Marinelli الجائزة المبرى عن دوره في فيلم Martin Eden di Pietro Marcello.

فينسيا السينمائي الدولي من أعرق المهرجانات السينمائية وأكثرها تميزًا حول العالم، وعادة ما توصف البندقية بأنها وجهة لاستشراف مستقبل الأفلام الحائزة على الجوائز.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مهرجان فينيسيا السينمائى الدولي يكشف عن أفلام الافتتاح والختام.. وعودة قوية للمخرج اليابانى هيروكازو كوري إيدا.. وإليزابيث ديبيكي حاضرة بأحدث أفلامها

فيلم عن قصة تاجر يخطط لسرقة لوحة نادرة يختتم مهرجان فينيسيا

آخر الاستعدادات قبل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي.. صور

قبل ساعات من الافتتاح.. السينما المصرية تغيب عن فينيسيا السينمائي.. عرض أفلام عربية من لبنان والسعودية والسودان.. وإليزابيث ديبيكي نجمة حفل الختام

The Burnt Orange Heresy لـ إليزابيث ديبيكي يختتم فينيسيا السينمائي

افتتاح الدورة 76 لمهرجان فينسيا بحضور براد بيت وكريستين ستيوارت

ترشيحاتنا

سعودي يلقن موظفة استقبال علقة موت أمام كاميرات المراقبة.. فيديو

تفاصيل جديدة عن وفاة العالم النووي المصري في المغرب

بيحلووا بعد الطلاق .. نجمات ازددنا جمالا بعد الانفصال.. من كانت الأجمل؟

حقيقة اغتيال العالم النووي المصري .. سفيرنا بالمغرب يحسم الجدل

نهائي كأس مصر.. شاهد.. توقعات جماهير الأهلي لمباراة الزمالك وبيراميدز غدًا

شاهد.. ابنة عمرو دياب تثير جدلا واسعا فى إسبانيا مع صديقتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتحاد الكرة يعلن نظام مسابقة الدوري لأندية القسم الثاني .. صور

بلع طقم السفرة .. استخراج 33 ملعقة وشوكة وخاتم دهب من معدة شاب بالدقهلية .. صور

بعد انتقاد رئيس الوزراء لـ غيابهم .. عودة عمال مستشفى سمالوط .. صور