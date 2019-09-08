طريقة موفرة وجديدة لعمل دبابيس الدجاج

تعاني ربات المنزل من مشكلة ارتفاع الأسعار ، وما هى أفضل الوجبات التي لن تكلفها الكثير، لذلك تقدم الشيف نورا السادات طريقة عمل دبابيس الدجاج بشكل جديد.



المقادير :

كيلو دبابيس دجاج

بهارات دجاج

ثوم وبصل بودرة

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

1 كوب صلصة الصويا

2 ملعقة صغيرة زنجبيل مبشور

4 ملعقة كبيرة عسل

1 كوب ماء

نشا ذرة

2 ملعقة كبيرة سمسم

كزبرة خضراء للتزيين



طريقة التحضير :

* في إناء كبير، تخلط خلطة التوابل والثوم مع الزنجبيل، العسل، الزيت، صلصة الصويا وملعقة واحدة من السمسم

* في إناء صغير، يذوب نشا الذرة في الماء

* يصب خليط نشا الذرة على خليط التوابل والثوم صلصة الصويا.

* يصب الخليط في كيس فرن كنور وتضاف إليها دبابيس الدجاج.

* تترك في الثلاجة لمدة ٢-٤ ساعات ثم يوضع الكيس في صينية فرن وتخبز لمدة ٥٠-٦٠ دقيقة.

* يترك الكيس لمدة ١٠ دقائق قبل الفتح.

* تزال دبابيس الدجاج من الكيس مع الصوص المتبقي ثم يزين بملعقة من السمسم والكزبرة الخضراء