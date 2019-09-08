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مرأة

طريقة موفرة وجديدة لعمل دبابيس الدجاج

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 03:03 ص
طريقة موفرة وجديدة
طريقة موفرة وجديدة لعمل دبابيس الدجاج
أسماء عبد الحفيظ
تعاني ربات المنزل من مشكلة ارتفاع الأسعار ، وما هى أفضل الوجبات التي لن تكلفها الكثير، لذلك تقدم الشيف نورا السادات طريقة عمل دبابيس الدجاج بشكل جديد.

المقادير :
كيلو دبابيس دجاج
بهارات دجاج
ثوم وبصل بودرة
2 ملعقة كبيرة زيت نباتي
1 كوب صلصة الصويا
2 ملعقة صغيرة زنجبيل مبشور
4 ملعقة كبيرة عسل
1 كوب ماء
نشا ذرة
2 ملعقة كبيرة سمسم
كزبرة خضراء للتزيين

طريقة التحضير :
* في إناء كبير، تخلط خلطة التوابل والثوم مع الزنجبيل، العسل، الزيت، صلصة الصويا وملعقة واحدة من السمسم
* في إناء صغير، يذوب نشا الذرة في الماء
* يصب خليط نشا الذرة على خليط التوابل والثوم صلصة الصويا.
* يصب الخليط في كيس فرن كنور وتضاف إليها دبابيس الدجاج.
* تترك في الثلاجة لمدة ٢-٤ ساعات ثم يوضع الكيس في صينية فرن وتخبز لمدة ٥٠-٦٠ دقيقة.
* يترك الكيس لمدة ١٠ دقائق قبل الفتح.
* تزال دبابيس الدجاج من الكيس مع الصوص المتبقي ثم يزين بملعقة من السمسم والكزبرة الخضراء

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