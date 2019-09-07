800 عام على إنشاء المنصورة.. مشروع جديد لإعداد 800 قائد في الدقهلية

نظمت اليوم السبت مؤسسة القادة للعلوم الإدارية بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالمنصورة والهيئة العامة للإستعلامات احتفالية بقاعة المؤتمرات بالمكتبة ودشنت خلالها مشروع إعداد 800 قائد إدارى وتنفيذى من أبناء محافظ الدقهلية.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محافظ الدقهلية وبحضور الدكتور احمد الشريف امين عام المؤسسة والدكتورة مايسة العشماوى رئيس مجلس الامناء ومحمد ابو زيد نائب الامين العام والمهندس اشرف صلاح الدين منسق عام الدقهلية والدكتورة رباب عبد المؤمن مديرة المكتبة وعدد من القيادات التنفيذية .



ورحبت الدكتورة رباب عبد المؤمن بالحضور مشيده بالمشروع واهميته لتأهيل جيل قادر على مواكبة تطورات العصر اداريا وتنفيذيا وشعبيا مشيره الى ان برامج مؤسسة القاده متميزه وان التعاون سيستمر بين المكتبة والمؤسسه خلال الفتره القادمه.



فيما استعرض المهندس أشرف صلاح الدين اهداف المؤسسه وتاريخ تأسيسها والمشاريع التى تقوم عليها والبروتوكولات التى وقعتها المؤسسه مع الوزارات والجهات والهيئات الاخرى مشيرا الى ان اعضاء المؤسسه يبلغون ١٧٦ ألف عضو وانه تم خلال الخمس سنوات الماضيه تدريب ٣٧٦ ألف شخص.



وأضاف الدكتور أحمد الشريف ان مشروع اليوم فكرة المهندس اشرف صلاح الذى اراد ان يتم عمل مشروع للدقهلية بالتوازى مع مشروع الــ ١٠٠٠ قائد افريقى واختار ٨٠٠ قائد بمناسبة احتفال المنصورة بمرور ٨٠٠ عام على انشائها.



واشار الى ان المشروع ضمن جهود الدولة لتمكين الشباب وإعدادهم لتولى المناصب القيادية ويهدف المشروع تدريب وتأهيل 800 قيادة إدارية وتنفيذية بمحافظة الدقهلية وسيتم تنفيذه على 5 مراحل وكل مرحلة 3 مستويات مضيفا ان المشروع يستهدف القيادات التنفيذية والشعبية ويشمل البرنامج عمل التنفيذيين والمجالس المحلية المنتخبة و البرلمان.