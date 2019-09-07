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محافظات

بتخفيضات 30%.. افتتاح معرض مستقبل وطن للأدوات المدرسية في كفر الشيخ

السبت 07/سبتمبر/2019 - 10:23 م
افتتاح معرض مستقبل
افتتاح معرض مستقبل وطن للأدوات المدرسية في كفر الشيخ
محمود زيدان
نظّم حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف بمحافظة كفر الشيخ معرضًا للأدوات المدرسية بأمانة بندر كفر الشيخ تحت إشراف المهندس فوزى الرفاعى أمين الحزب بالمحافظة، في إطار جهود الحزب في محاربة غلاء الأسعار.

وشهد المعرض الذى افتتح مساء اليوم، فى المنطقة المقابلة لمسجد الإستاد لرياضى إقبالًا كبيرًا من المواطنين لشراء المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بنسبة 30 %. 

ويحتوى المعرض على كتب علمية وثقافية لاقت إقبالًا وترحيبًا من المواطنين ويستمر حتى نهاية شهر سبتمبر الحالى. 

وشهد الافتتاح محمود مراد أمين الحزب بالبندر ومحمود الروميلى أمين تنظيم البندر ومحمد العافى أمين إعلام بندر كفرالشيخ وعدد من قيادات وأعضاء الحزب. 

ويأتي ذلك فى إطار خطة الأمانة العامة المركزية للحزب على مستوى الجمهورية الداعمة للمشاركة المجتمعية وافتتاح معارض السلع المخفضة لدعم ومساندة الدولة فى تخفيف العبء عن المواطنين.
بتخفيضات 30%.. افتتاح معرض مستقبل وطن للأدوات المدرسية في كفر الشيخ
بتخفيضات 30%.. افتتاح معرض مستقبل وطن للأدوات المدرسية في كفر الشيخ
بتخفيضات 30%.. افتتاح معرض مستقبل وطن للأدوات المدرسية في كفر الشيخ
بتخفيضات 30%.. افتتاح معرض مستقبل وطن للأدوات المدرسية في كفر الشيخ

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