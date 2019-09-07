بتخفيضات 30%.. افتتاح معرض مستقبل وطن للأدوات المدرسية في كفر الشيخ

نظّم حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف بمحافظة كفر الشيخ معرضًا للأدوات المدرسية بأمانة بندر كفر الشيخ تحت إشراف المهندس فوزى الرفاعى أمين الحزب بالمحافظة، في إطار جهود الحزب في محاربة غلاء الأسعار.





وشهد المعرض الذى افتتح مساء اليوم، فى المنطقة المقابلة لمسجد الإستاد لرياضى إقبالًا كبيرًا من المواطنين لشراء المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بنسبة 30 %.





ويحتوى المعرض على كتب علمية وثقافية لاقت إقبالًا وترحيبًا من المواطنين ويستمر حتى نهاية شهر سبتمبر الحالى.





وشهد الافتتاح محمود مراد أمين الحزب بالبندر ومحمود الروميلى أمين تنظيم البندر ومحمد العافى أمين إعلام بندر كفرالشيخ وعدد من قيادات وأعضاء الحزب.



