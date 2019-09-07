اتحاد طلاب طب حلوان ينهي استعداداته لاستقبال الجدد

أعلن اتحاد طلاب كلية الطب جامعة حلوان استعدادته الكاملة لاستقبال الطلاب الجدد فى أول أيام الدراسة والقيام بجولات تعريفية لهم وتسهيل اجراءات التقديم عليهم، وتجهيزه لبعض العروض الاستعراضية والترفيهية للعام الجديد.



جاء ذلك بعد إعلان نتائج تنسيق المرحلتين الأولى والثانية لطلاب الثانوية العامة بتنسيق دخول الجامعات واقتراب موعد إعلان تنسيق المرحلة الثالثة الذي تزامن مع اقتراب موعد بدء الدراسة بالجامعات المصرية والمدارس.



وأضاف اعضاء الاتحاد أنه على الطلاب القدامى بالكلية الراغبين بمساعدة الطلاب الجدد التوجه لمسئولى رعاية الشباب بالكلية ومسئولى اتحاد الطلاب أو التقديم عن طريق الفورم الآتي: https://forms.gle/qg47aJMCyVFbY4xP9



وأكد اتحاد الطلاب بالكلية أن حفلات استقبال الطلاب الجدد تبدأ يوم الاحد 22/9/2019 وتنتهى يوم الخميس 3/10/2019 .



جدير بالذكر أن اهم نشاطات اتحاد طلاب كلية الطب فى عام 2019-2018 هو "نادى الكتاب" وهو عبارة عن مناقشة جماعية للطلاب يناقشون فيها احد الكتب العلمية او الروايات الشهيرة التي تهدف الى تنمية روح العمل الجماعى بين الطلاب.