احذر هذه العلامات.. إذا ظهرت على طفلك تدل على تعرضه لأذى فى المدرسة



-إذا ظهرت علامات الخوف على الطفل عند ذكر اسم مدرس بعينه.



-إذا لاحظت انطواء طفلك فور عودته من المدرسة ودخوله حجرته دون الحديث مع أفراد الأسرة.



-إذا وجدت طفلك يفضل ارتداء ملابس لا تلائم المناخ، فمثلًا أن نكون في فصل الصيف ويفضل الطفل ارتداء ملابس ثقيلة، فربما بهذه الطريقة لإخفاء شيء ما في جسده.



-إذا رفض مشاركة الأسرة في تناول الطعام وفقدان رغبته في الأكل.



-إذا لاحظت الطفل يتصرف بطريقة غير لائقة غير التي كان عليها قبل دخوله إلى المدرسة.



-إذا أصبحت الأحلام السيئة والكوابيس تراود طفلك بشكل كبير مع بداية الفترة الدراسية، فهذا يعني أنه يتعرض للأذى في المدرسة ولا يستطيع الإفصاح عن ذلك.



-إذا وجدت الطفل يتردد كل صباح في الذهاب إلى المدرسة.



-إذا رفض طفلك توجهك معه إلى المدرسة، قد يكون ذلك بسبب رهبته من اكتشافك المشاكل التي يواجهها في يومه الدراسي.​

يواجه الأطفال مشكلة نفسية في مصارحة آبائهم بتعرضهم للضرب في المدرسة، ما يفقدهم ثقتهم في أنفسهم، لذا يجب على الأسرة مراقبة سلوكيات الطفل جيدًا، خاصة إن كان في سن صغيرة وحذر موقع هيلث من علامات تظهر على طفلك تدل على تعرضه للأذى داخل المدرسة عليك الانتباه لها وهى تتمثل فيما يلي .-إذا وجدت علامات إيذاء في جسد طفلك غير مفهومة، كاحمرار في الجلد أو ندبات عض، كذلك إذا كان هناك قص في شعره والكدمات غير المبررة.