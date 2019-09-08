عاصفة الميني فان تطيح بـ التوك توك.. الحكومة تقرر استبداله.. وبرلمانيون: من أبرز جرائمه الاغتصاب والسرقة.. ومطالب بمصادرته فورا.. ومشروع قانون جديد لإعطاء أصحابه قروض لتسهيل الاستبدال

كيف تحصل على سيارة ميني فان بدل التوك توك.. محلية النواب تجيب

استبدال التوك توك.. نائب يطالب بتسهيل منح الشباب سيارات ميني فان

برلمانية تطالب بخطة مدروسة لاستبدال التوك توك بسيارات ميني فان

يحد من الحوادث.. برلماني يعلق على قرار استبدال التوك توك بـ الميني فان

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل ميني فان، تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقًا في استبدال سيارات التاكسي القديمة، ليحل محلها التاكسي الأبيض.جاء ذلك في اجتماع حضره وزير المالية، ووزير التنمية المحلية، واللواء ألبير زكي، بالإدارة العامة للمرور، ومسئولي الجهات المعنية.وأكد الدكتور مصطفي مدبولي، أن برنامج استبدال الـ توكتوك بالـ ميني فان، سيكون له مردود إيجابي كبير، وبوجه عام، حيث سنوفر وسائل مواصلات آمنة، ومُرخصة، وحضارية للمواطنين، فضلًا عن توفير الآلاف من فرص العمل، من خلال هذا البرنامج.وأكد وزير المالية موافقته على بدء استبدال التوكتوك بالـ ميني فان، في هذا البرنامج لما له من آثار إيجابية، مشيرًا إلى أن هناك وحدة بالفعل بالوزارة تولت مشروع إدارة التاكسي سابقًا، ومستعدون لبدء تنفيذ هذا البرنامج.وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن رئيس الوزراء وجه بأن يتم عقد اجتماع قريبًا مع مصنعي "التوكتوك"، لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات الـ ميني فان على سبيل المثال، خاصة أنه تم التنسيق معهم مسبقًا على تخفيض إنتاجهم من مركبات "التوك توك"، تمهيدًا لتنفيذ برنامج للاستبدال والإحلال.قرار الحكومة باستبدال التوكتوك بالـ ميني فان، تبعه تأييد كبير من أعضاء مجلس النواب، حيث رأى البعض أن له توابع كبيرة جدًا تتعلق بتراجع معدلات الجريمة، التي انتشرت بسبب التوكتوك، كما وضع نواب البرلمان مجموعة من الشروط التي يتم وفقًا لها استبدال التوكتوك بالـ مني فان، ومستقبل قانون المرور في ظل برنامج الـ ميني فان الجديد.وبدوره، أعلنت منى جاب الله عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنها ستتقدم بمشروع قانون خاص بتحويل التوك توك لـ سيارة ميني فان، واعطاء مهلة لأصحاب التكاتك للترخيص لاستلام السيارة، وإستثناء النجوع الصغيرة من إلغاء التوك توك.وأضافت " جاب الله" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي باستبدال التوك توك بـ سيارة الميني فان، كان لابد من تقديم مشروع قانون خاص بكيفية تقنين أوضاع أصحاب التكاتك لتسهيل عملية الاستبدال والشروط الخاصة بذلك الأمر.وأشارت عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى أن من أبرز الشروط الخاصة باستبدال التوك توك بـ سيارة الميني فان، أن يكون التوك توك مرخص بأسم صاحبه أو ولي عنه مثل والده او والدته، مشيرة إلى أن بعد التاكد من هذه الرخصة تقوم الحكومة بإعطاء ضمان البنوك لتقديم قروض بدون فوائد لمدة 3 سنوات.وأوضحت النائبة أن البنوك ستقوم بسد الفرق بين سعر التوك توك والسيارة لتسهيل عملية الاستبدال بدون فؤائد كما تم ذكره، مؤكدًا أن القانون يسمح للحكومة بالمصادرة الفورية للتوك توك الغير مرخص بعد تطبيقه مع إعطاء مهلة زمنية للترخيص.وأكدت "منى جاب الله"، أن مشروع القانون ينص على معاملة سيارة الميني فان بنفس التعامل التاكسي الأبيض بالنسبة للترخيص وشروطه وغيرها.كما أشاد النائب فايز بركات، عضو مجلس النواب، بالتوجه الجديد لدى الدولة والذي أقره الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، بضرورة القضاء على ظاهرة التوك توك، وتحويله إلى سيارات ميني فان، التي تعمل بالغاز الطبيعي، قائلا: "هذه الخطوة لو نجحت ستغير وجه مصر الحضاري، خاصة فى ظل نجاح الدولة خلال السنوات الماضية فى القضاء على المناطق العشوائية، والتوك توك هو من أهم هذه المظاهر، وأن تحويله إلى سيارات ميني فان سيكون له دور في تغيير سلوك سائقيه، وإحساسهم بآدميتهم".وأشار "بركات"، إلى أن هذه الخطوة ستشجع العديد من المواطنين على شراء هذه النوع من السيارات خاصة فى ظل توجه الدولة بمنحها ترخيصا، حيث كانت هناك عقبات تواجه سيارات الركوب فى المحافظات وعدم حصولهم على ترخيص بتحميل ركاب، حيث كانت تحصل على ترخيص ملاكى، وتعمل كـ«أجرة»، وأنه آن الآون لتوفيق أوضاعها القانونية، وتحصيل حق الدولة منها من رسوم وضرائب.وطالب النائب الحكومة بأن تضع خطة زمنية، لإحلال السيارات ميني فان بالتوكتوك، وأن تكون فى أقرب وقت، وأن يتم تسهيل حصول السائقين على السيارات، حتى ولو لم يكن له توكتوك ويرغب فى العمل على سيارات الفان.وأشادت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، أيضا بتوجيه رئيس مجلس الوزراء، بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل الـ"ميني فان"، تعمل بالغاز الطبيعي، مطالبة بضرورة وضع خطة مدروسة لتنفيذ هذا البرنامج، في أقرب وقت.وأشارت إلى أن هذا البرنامج هو الحل الأمثل للتخلص من أزمة انتشار هذه المركبات، لأنه سيساعد على إيجاد بديل آمن لهذه المركبة، ما سيكون له العديد من المكاسب، منها الحد من حوادث الخطف والسرقة وغيرها من الحوادث، التى ترتكب بسبب انتشار التكاتك وعدم ترخيصها.وطالبت النائبة، أصحاب مركبات التوكتوك والعاملين عليها بالبدء الفوري في القضاء على ظاهرة التوك توك واستبدالها بالسيارات الجديدة، حرصا على عدم التعرض لأي عقوبات أو مصادرة هذه المركبات وضياع أموالهم.ودعم النائب مصطفى الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، ما أعلنته حكومة الدكتور مصطفى مدبولى حول إطلاق برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "الميني فان" تعمل بالغاز الطبيعي، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج.وأضاف الكمار أن نجاح الحكومة فى تطبيق هذا البرنامج هو الحل الأمثل للتخلص من أزمة انتشار "التكاتك" لأنه سيساعد في ترخيص هذه المركبات وعملها بشكل قانونى مما سيكون له العديد من المكاسب، منها ط الحد من حوادث الخطف والسرقة وغيرها من الحوادث التى ترتكب بسبب انتشار التكاتك وعدم ترخيصها.وأشار نائب شبين القناطر إلى ضرورة حصر مركبات التوك توك فى مصر كبداية لبحث إمكانية ترخيصها وإحلالها.وتابع "وفى ذات الوقت لا بد من تحديد برامج سير لهذه المركبات حتى وإن كانت صديقة للبيئة ونظيفة حتى لا نستمر فى أزمة الازدحام المرورى الذى تسببه مركبات "التوك توك" حاليا فى الكثير من المناطق.