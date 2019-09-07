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تعليم

حتى 10 درجات.. النزول بتنسيق التعليم الفني بالغربية

السبت 07/سبتمبر/2019 - 10:15 م
النزول بتنسيق التعليم
النزول بتنسيق التعليم الفني بالغربية
احمد علي
أعلنت محافظة الغربية تخفيض درجات القبول بالتعليم الفني لبعض المدارس بنسب تتراوح بين درجة وحتى 10 درجات تحقيقًا لرغبة الطلاب ولاستكمال الأعداد المقرر قبولها بالمدارس.

وتقرر قبول الطلاب بمدارس (طنطا الزخرفية المعمارية - سمنود الصناعية بنين - زفتي الزخرفية بسندبسط - كفر الزيات الزخرفية - محمد صلاح الصناعية ببسيون) بمجموع 175 درجة بدلًا من 180 درجة والقبول بمدرسة سنبو الصناعية بنات بمجموع 195 درجة بدلًا من 200 درجة والقبول بمدرسة سمنود الثانوية الزراعية بمجموع 164 درجة بدلًا من 165 درجة والقبول بمدارس (سمنود الثانوية الزراعية مهني – كفر العبايدة الزراعية مهني) بمجموع 163 درجة بدلًا من 164 درجة والقبول بمدارس (المحلة الصناعية بنات "مزدوج" – طنطا الصناعية بنات "مزدوج") بمجموع 190 درجة بدلًا من 200 درجة والقبول بمدرسة الشين الصناعية بنات "مزدوج" بمجموع 180 درجة بدلًا من 190 درجة والقبول بمدرسة عربكو للتعليم والتدريب المزدوج بمجموع 170 درجة بدلًا من 180 درجة. 

أكد محافظ الغربية حرصه على تحقيق التلائم بين رغبات الطلاب ونسب كثافة الطلاب بالفصول لتوفير مناخ تعليمي يساعد الطلاب على تحقيق التفوق العلمي.

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