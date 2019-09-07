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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول تصريح بعد وفاة والده.. تامر حسين يكشف عن موقف إنساني لـ عمرو دياب معه

السبت 07/سبتمبر/2019 - 10:43 م
تامر حسين
تامر حسين
محمد هاني عدسة : عز حسين
أوضح الشاعر تامر حسين أن الهضبة عمرو دياب أول من قدم واجب العزاء في وفاة والده، حيث ذهب لمنزله مساء أمس وقدم واجب العزاء.

جاء ذلك في تصريح لصدى البلد على هامش تلقى تامر حسين واجب العزاء في والده. 

وبدأ عزاء والد الشاعر تامر حسين بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس وحرص على حضور العزاء العديد من الفنانين والرياضيين والملحنين على رأسهم عمرو مصطفى ، و المطرب كريم محسن والملحن محمد رحيم و الفنان احمد حاتم و المطرب رامي جمال، بالإضافة للفنان هاني رمزي .

الجدير بالذكر أن تامر حسين قد نشر صورة صباح يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر، مكتوب عليها "البقاء لله"، وعلّق عليها قائلاً: "والدي حسين سعد إبراهيم فى ذمة الله نسألكم الفاتحة والدعُاء له ولأمواتنا جميعًا بالرحمة والمغفرة وخدنا العزاء على المقابر وشكر الله سعيكم".

يُذكر أن الشاعر الشاب قد تعاون الفترة الماضية مع الهضبة عمرو دياب من جديد في أغنيته "يوم تلات"، التي لاقت نجاحًا كبيرًا فور طرحها.

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