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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التخطيط: توسعات في ميكنة الخدمات الحكومية بالمحافظات

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 02:02 ص
وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
آية الجارحي
أكدت المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، أن الوزارة تتوسع ميكنة ميكنة وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، من بينها خدمة التنسيق الإلكترونى للجامعات

وأوضحت "لبيب" في تصريحات لها، أنه من بين تلك الخدمات، أيضا ، خدمات مكتب التأمينات، مشروع انفاذ القانون، المحليات، مكاتب الشهر العقارى، وحدات المرور، الأقسام، المحاكم، ميكنة مكاتب الصحة، المراكز التكنولوجية بمحافظة بورسعيد أول محافظة رقمية، مشيرة إلي تطبيقها كنموذج على المحافظات كافة قريبا.


وأضافت أن الوزارة تعمل أيضًا على التوسع فى قنوات تقديم الخدمات الحكومية من خلال بوابة الحكومة المصرية التي تعد نموذج للتحول الرقمي، وتقدم العديد من الخدمات مثل حجز تذاكر الطيران.

إلى جانب تطبيقات المحمول، بالإضافة إلى الهيئة القومية للبريد المصرى بمكاتبها المنتشرة على مستوى المحافظات حيث تقدم الهيئة حاليًا خدمات المرور، تجديد الرخصة، استخراج بدل تالف أو فاقد الرقم القومي

كما سيتم إضافة خدمات أخرى جديدة، بالإضافة إلى خدمة الاتصال بالخط الساخن 19468 لمتابعة الشكاوى والمتاحة على مدار 24 ساعة.

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