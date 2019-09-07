الزمالك يغلق باب التسجيل لليوم الثالث فى الجمعية العمومية

اعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية للزمالك غلق باب التسجيل لليوم الثالث للجمعية العمومية لنادي الزمالك ، للتصويت على ميزانية السنة الجارية بالإضافة إلى التصويت على اعتماد فوز المرشحين بالانتخابات التكميلية بالمجلس..



وتنص لائحة الأبيض شرط تسجيل 7 آلاف و500 عضو لاكتمال الجمعية العمومية للأبيض، و يحق لـ85590 عضو بالنادى التسجيل فى الجمعية العمومى، على أن يتم عقد الاجتماع الختامى لمناقشة الميزانية مساء اليوم.



ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بند اعتماد الميزانية، بالإضافة إلى بند الانتخابات بعدما فتح الزمالك باب الترشح على اربعة مقاعد، حيث فاز المرشحون للانتخابات بالتزكية وسيتم عرضهم على الجمعية العمومية للموافقة على انضمامهم للمجلس.

