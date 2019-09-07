بـ التراضي.. شهاب شيبو يفسخ تعاقده مع فريق الحرية

أعلن مسؤولو مجلس إدارة نادي الحرية، عن رحيل الحارس شهاب شيبو ، حارس جولدى وطهطا وسكر الحوامدية والفيوم والأسيوطي، ليكون خارج صفوف الفريق خلال الموسم الجديد .



وقال شهاب شيبو ، في تصريحات لصدى البلد إنه تم فسخ التعاقد بالتراضي مع مسئولي مجلس ادارة الفريق ، وتم إنهاء الأمر بصفة ودية مع الفريق .



ووجه اللاعب الشكر لمجلس إدارة النادي على حسن الاستضافة ومتمنيا لهم كل التوفيق في الموسم الجديد .



يذكر أن مسؤولو مجلس إدارة نادي الحرية بمطروح، قد نجح في إتمام التعاقد مع الحارس شهاب شيبو حارس نادي جولدي، في صفقة انتقال حر، لتدعيم مركز حراسة المرمى في الموسم الجديد.



واستطاع فريق الحرية بمطروح في الحصول على خدمات اللاعب وذلك بعد عدة مفاوضات بعد أن دخل الحارس دائرة مفاوضات العديد من الأندية ولكن فضل اللاعب اللعب لنادي الحرية عن باقي الفرق وكان قد انتقل فى صفقة انتقال حر.



يذكر أن شهاب حارس مرمى نادي جولدي قد بدأ مسيرته الكروية في مركز شباب المعادي حين كان يبلغ من العمر 12 عامًا، وصعد الى الفريق الأول بالمركز في عمر 17، ثم انتقل إلى الأسيوطي سبورت ،ولعب لفريق الدرجة الاولى في سن 19 سنة، بعدها انتقل لسكر الحوامدية ومن ثَم طهطا بدوري القسم الثاني، ثم انتقل للمعادي واليخت ومنه إلى جولدي الذي يلعب بمجموعة الجيزة بدوري القسم الثالث ،قبل أن ينضم مؤخرا لنادي الحرية المطروحى .

