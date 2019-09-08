ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مساءلة قانونية للمخالفين.. اتحاد طلاب جامعة الزقازيق يعلن عن قائمة أسعار الكافتريات

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 03:01 ص
كافتريا
كافتريا
محمد الطحاوي
أعلن اتحاد طلاب جامعة الزقازيق برئاسة الطالب "محمد خالد جعفر" عن قائمة بأسعار الماكولات والمشروبات بكافتريات جامعة الزقازيق للعام الجامعي ٢٠١٩/٢٠٢٠ .

أكد "جعفر" انه تم تحديد سعر بيع سندوتش الفول بـ 3.25 وسندوتش الكبدة الأسكندراني بـ 7.75 وسندوتش الطعمية بالبيض بـ 4 جنيهات اما المشروبات فقد تم تحديد سعر بيع الشاي الفتلة بـ 3.50 والمشروبات الغاذية بنفس السعر الخارجي مضاف اليها 25 قرشا.

وأشار رئيس أتحاد الطلاب الي أن هذه الاسعار اجبارية علي جميع الكافتيريات ومن يخالف هذه الاسعار يعرض نفسه للمسائلة القانونيه وعلي جميع الطلاب اذا تعرض لاي مشكلة او اعتراض علي هذه الاسعار التوجه فورا الي مدير عام الكليه التابع لها الكافتيريا والابلاغ عن التقصير.
مساءلة قانونية للمخالفين.. اتحاد طلاب جامعة الزقازيق يعلن عن قائمة أسعار الكافتريات

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر أرقام جلوس طلاب دور سبتمبر بكلية العلوم جامعة حلوان ..صور

ترشيحاتنا

بشرى للمصريين.. محمد صلاح ضمن أساطير أفريقيا والسبب صامويل إيتو

سبب احتفاظ أمريكي بسيارته في المطبخ .. الصور

سبب وحيد يفصل ميتشو عن الرحيل من الزمالك .. فيديو

اعتذرت عن حضور مهرجان الجونة السينمائي.. سوسن بدر تجري عملية جراحية دقيقة

بعد تعيينه وزيرا للطاقة.. من هو الأمير عبد العزيز بن سلمان

ماليا وصحيا وعاطفيا.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 8-9- 2019

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية

بعد قرار مده.. تزايد أعداد المواطنين على معرض أهلا مدارس.. فيديو وصور

اتحاد الكرة يعلن نظام مسابقة الدوري لأندية القسم الثاني .. صور