مساءلة قانونية للمخالفين.. اتحاد طلاب جامعة الزقازيق يعلن عن قائمة أسعار الكافتريات

أعلن اتحاد طلاب جامعة الزقازيق برئاسة الطالب "محمد خالد جعفر" عن قائمة بأسعار الماكولات والمشروبات بكافتريات جامعة الزقازيق للعام الجامعي ٢٠١٩/٢٠٢٠ .



أكد "جعفر" انه تم تحديد سعر بيع سندوتش الفول بـ 3.25 وسندوتش الكبدة الأسكندراني بـ 7.75 وسندوتش الطعمية بالبيض بـ 4 جنيهات اما المشروبات فقد تم تحديد سعر بيع الشاي الفتلة بـ 3.50 والمشروبات الغاذية بنفس السعر الخارجي مضاف اليها 25 قرشا.



وأشار رئيس أتحاد الطلاب الي أن هذه الاسعار اجبارية علي جميع الكافتيريات ومن يخالف هذه الاسعار يعرض نفسه للمسائلة القانونيه وعلي جميع الطلاب اذا تعرض لاي مشكلة او اعتراض علي هذه الاسعار التوجه فورا الي مدير عام الكليه التابع لها الكافتيريا والابلاغ عن التقصير.